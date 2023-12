Top of the charts: è già Natale con Mariah Carey, Wham e Micheal Bublè

Comincia l’invasione dei brani natalizi con Mariah Carey, Wham, Sia e Michael Bublè. Ma non solo



SINGOLI: Spiti- Sidharta ft Yll Limani

ALBUM: Bingo-Meda



SINGOLI: Aigjel – Pyjala

ALBUM: Pink Friday -Nicki Minaj



SINGOLI:Last Christmas- Wham

ALBUM:Ausklang- Seer



SINGOLI:Aigjel – Pyjala

ALBUM: Serebrovsky-Rio



SINGOLI Fiandre:Lose control-Teddy Swims

SINGOLI Vallonia: Si no estas – Iñigo Quintero

RADIO Germanofona:Now and then- The Beatles

ALBUM Fiandre: Magie-Camille

ALBUM Vallonia:LA MELO EST GANGX- Gazo & Tiakola



SINGOLI:Italodisco-The Kolors

ALBUM: Tsaritsa- Anna Asti



SINGOLI:Houdini- Dua Lipa

ALBUM: Pink Friday-Nicki Minaj



SINGOLI: Dopamin- Viktor Sheen

ALBUM: Planeta opic – Viktor Sheen



SINGOLI:Greedy – Tate McRae

ALBUM: Pink Friday-Nicki Minaj



SINGOLI nazionali:Sad kad znas -Parni Valjak Feat. Igor Drvenkar

SINGOLI internazionali: Houdini- Dua Lipa

ALBUM nazionali: Samar- Hladno Pivo

ALBUM internazionali: Glupost Je Neuništiva-Kud Idioti



SINGOLI:Last Christmas- Wham

ALBUM: Kiko Club – Gilli



SINGOLI:Strangers – Kenya Grace

ALBUM: Kristina-Lil Krystalll



SINGOLI:Jos mä oisin sä- Cledos

ALBUM:Räppäri- ibe



SINGOLI: Petit Génie-Jungeli, Imen Es, Alonzo

ALBUM:Made In Rock’n’Roll- Johnny Hallyday



SINGOLI: ll I want for Christmas is you-Mariah Carey

ALBUM:Wincent Weiss Weihnachten – Wincent Weiss



SINGOLI: Last Christmas-Wham

ALBUM:I/O-Peter Gabriel



SINGOLI nazionali:Ektopos aggelos-Nikos Oikonomopoulos

SINGOLI internazionali: All I want for Christmas is you-Mariah Carey

ALBUM: Efthi -Anastasia



SINGOLI: Fairytale of New York – The Pogues ft Kirsty Maccoll

ALBUM:Stick season- Noah Kahan



SINGOLI:Þessi Týpísku Jól-Iceguys

ALBUM:Ljós og skuggar- Bubbi Morthens



SINGOLI nazionali:- Am Ysrael Chai – Eyal Golan

SINGOLI internazionali: I can’t stop lving you- Ray Charles

ALBUM:In eulm – Jasmin Moallem



SINGOLI:15 piani- Sfera Ebbasta

ALBUM: X2VR – Sfera Ebbasta



SINGOLI: Dua Lipa-Houdini

ALBUM:Kristina-Lil Krystalll



SINGOLI: Rockin’ Around The Christmas Tree- Brenda Lee

ALBUM: Pasaka- Jessika Shy



SINGOLI:Greedy- Tate McRae

ALBUM: LA MELO EST GANGX- Gazo & Tiakola



SINGOLI: Lovin on me – Jack Harlow

ALBUM: Pink Friday-Nicki Minaj



SINGOLI nazionali: Head & Mind- Nabboo & Aidan

SINGOLI internazionali:Paint the town red – Doja Cat

ALBUM: Think later – Tate McRae



SINGOLI: Aigjel – Pyjala

ALBUM: POX VAWE -OG BUDA



SINGOLI: Snowman-Sia

ALBUM Christmas-Micheal Bublè



SINGOLI:All I want for Christmas is you – Mariah Carey

ALBUM: Sinterklaasliedjes om mee te zingen- Alles Kids



SINGOLI:Z Tobą na chacie- Daria Zawialow

ALBUM: Męskie Granie 2023- Męskie Granie Orkiestra



SINGOLI:Carro-Barbara Bandeira

ALBUM: Golden-Jung Kook



SINGOLI nazionali: Pentru Ca- Andia ft Deliric

SINGOLI internazionali:Love don’t let me go- Angelina Jordan

ALBUM: ink Friday-Nicki Minaj



SINGOLI: Winter- Vadim Uslanov

ALBUM: Kristina-Lil Krystalll



RADIO:Cocktail d’amore- Mahmood



SINGOLI nazionali: Jao Mama-Rouzy & Coby

SINGOLI internazionali: The feeling- Lost Frequencies

ALBUM: Pink Friday-Nicki Minaj



SINGOLI:Bejšíí- Separ & Peter Pann

ALBUM: Planeta opic – Viktor Sheen



SINGOLI nazionali:Dolge luči – Bilbi

SINGOLI internazionali: Is it over ? Taylor Swift

ALBUM:Christmas-Michael Bublè



SINGOLI:Si no estas – Iñigo Quintero

ALBUM:Sonrie porquè està ne la foto – Sergio Dalma



SINGOLI:Last Christmas- Wham

ALBUM:Honor the light -Zara Larsson



SINGOLI: All I want for Christmas is you – Mariah Carey

ALBUM: Wiehnacht wie’s früener isch gsi-Jessica Ming & Renè Bisang



SINGOLI:Atese dustum -Mert demir

ALBUM: Pink Friday-Nicki Minaj



SINGOLI:Smoke – Bez obmezhen’

ALBUM:Kristina-Lil Krystalll



SINGOLI:Osztriga – Desh

ALBUM: III Krubi – Krubi

