CAPO DANNO, il nuovo singolo di Isotta in uscita venerdì

Venerdì 15 dicembre uscirà su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica “CAPO DANNO”, il nuovo singolo di Isotta, che segue i singoli “Mi piace il caso” e “Al di là della felicità” (per il quale si avvale della collaborazione di Cannella), entrambi entrati per settimane in classifica italiana Earone dei passaggi radiofonici.

La cantautrice senese, che nel 2021 ha vinto il Premio Bianca d’Aponte con il brano “Io“, nel 2022 ha raggiunto la finale di Musicultura, conquistando il Premio della Critica “Targa Piero Cesanelli” e il Premio AFI (qui la nostra intervista), e ha raggiunto la cinquina finale per la Targa Tenco“Miglior album d’esordio“, torna dunque in grande stile con un brano che tratta la tematica della vita di coppia con la consueta dose di ironia che paragona una relazione a un capodanno non propriamente brillante:

È sbagliato dare per scontato l’amore in una coppia, così come è falso credere che il divertimento a Capodanno sia… garantito. In entrambi i casi si rischia di minare alla base le fondamenta per una buona riuscita: la spontanea capacità di lasciarsi andare. Attraverso questa metafora, canto la ricerca di una soddisfacente relazione d’amore che, fra una serie di aperitivi, feste e balli, trova il suo finale in un “CAPO DANNO” …deludente.

Il brano, edito da Apollo Records e distribuito da Ada Music Italy, si accoda ai singoli estratti da “Minuscola”, il secondo album di Isotta, uscito a maggio e prodotto da prodotto artisticamente da Pio Stefanini e Diego Calvetti. “CAPO DANNO”, in uscita venerdì 15 dicembre, sarà disponibile su tutti i digital store accompagnato dal videoclip.

Mi piace: Mi piace Caricamento...