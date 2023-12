Airplay e downloads: Dua Lipa resiste all’invasione delle canzoni natalizie

La cantante britannica Dua Lipa continua a frequentare i piani altissimi con il suo singolo “Houdini”

I 10 SINGOLI PIU’ SUONATI IN EUROPA

1.Houdini- Dua Lipa 🇬🇧

2.Greedy-Tate McRae 🇨🇦

3.Strangers – Kenya Grace 🇬🇧

4.Cruel summer- Taylor Swift 🇺🇸

5.Gimme love – Sia 🇦🇺

6.Overdrive- Ofenbach ft Norma Jean Martine 🇫🇷 🇺🇸

7.Water-Tyla 🇿🇦

8.Single soon- Selena Gomez 🇺🇸

9.The feeling- Lost Frequecies 🇧🇪

10.Runaway-OneRepublic 🇺🇸

I 10 SINGOLI EUROPEI PIU’ SUONATI

1.Houdini- Dua Lipa 🇬🇧

2.Strangers – Kenya Grace 🇬🇧

3.Overdrive- Ofenbach ft Norma Jean Martine 🇫🇷 🇺🇸

4.The feeling- Lost Frequecies 🇧🇪

5.On my love- Zara Larsson & David Guetta 🇸🇪 🇫🇷

6.Angel Eyes -Asdis 🇮🇸

7.Paradise- Sophe and The Giants & Purple Disco Machine 🇬🇧 🇩🇪

8.Prada- Casso, Raye & D-Block Europe 🇬🇧

9.Tattoo-Loreen 🇸🇪

10.Beside you -James Blunt 🇬🇧

I 10 SINGOLI PIU’ VENDUTI IN EUROPA

1.All I want for Christmas is you – Mariah Carey 🇺🇸

2.Greedy-Tate McRae 🇨🇦

3.Strangers- Kenya Grace 🇬🇧

4.Last Christmas – Wham 🇬🇧

5.Houdini- Dua Lipa 🇬🇧

6.Si no estas- Inigo Quintero 🇪🇸

7.Paint the town red- Doja Cat 🇺🇸

8.Snowman-Sia 🇦🇺

9.Vois sur ton chemin – Bennett 🇩🇪

10.Prada- Casso, Raye & D-Block Europe 🇬🇧

I 10 SINGOLI EUROPEI PIU’ VENDUTI

1.Strangers- Kenya Grace 🇬🇧

2..Last Christmas – Wham 🇬🇧

3.Houdini- Dua Lipa 🇬🇧

4.Si no estas- Inigo Quintero 🇪🇸

5.Vois sur ton chemin – Bennett 🇩🇪

6.Prada- Casso, Raye & D-Block Europe 🇬🇧

7.Merry Christmas to everyone- Sahakin’ Stevens 🇬🇧

8.Petit génie- Jungeli, Imen Es, Alonzo ft Abou de Being & Lossa 🇫🇷

9.Tattoo-Loreen 🇸🇪

10.The Fairytale of NewYork -The Pogues & Kirsty Maccoll 🇬🇧

