Eurovision 2024: ecco gli artisti di Cechia, Slovenia e Paesi Bassi

Altre scelte ufficiali per l’Eurovision Song Contest 2024, in programma dal 7 all’11 maggio prossimo a Malmö in Svezia. La grande sorpresa è sicuramente il nome scelto dai Paesi Bassi, ovvero Joost Klein. Il nome forse non vi dirà molto, ma è passato da queste colonne nella rubrica delle charts. Il rapper originario della Frisia infatti è stato non molto tempo fa primo in classifica in Germania ed Austria con “Friesenjung”, brano che campionava “Englishman in New York“, eseguito insieme al rapper tedesco Ski Aggu e all’attore Otto Walkees.

La Slovenia ha selezionato invece internamente Raiven col brano “Veronika“. Nome ben noto al mondo eurovisivo per aver già tentato più volte la qualificazione quando la Slovenia ha organizzato la finale nazionale, la cantautrice dai capelli fucsia arriva all’Eurovision senza grandi successi discografici, ma con una buona popolarità e una solida carriera.

Il voto online della selezione ceca ha invece consegnato a sorpresa il biglietto per la Svezia ad Aiko, ovvero Alena Shirmanová, nata in Russia, cresciuta a Praga e forte oppositrice della guerra. Grade sconfitta della selezione Lenny, nota anche in Italia per il successo Hell.O.

Un EP all’attivo, Aiko ha suonato e cantato i tutti i festival più importanti d’Europa, su tutti il palco dello Sziget Festival a Budapest.

I Paesi in gara all’Eurovision 2024

Questa la lista con le rispettive emittenti:

Albania – RTSH Armenia – AMPTV Australia – SBS Austria – ORF Azerbaigian – İctimai Belgio (artista: Mustii) – RTBF Cechia – (artista Aiko) – ČT Cipro (artista: Silia Kapsis) – CyBC Croazia – HRT Danimarca – DR Estonia – ERR Finlandia – YLE Francia (artista: Slimane) – FT Georgia – GPB Germania – ARD/NDR Grecia (artista: Marina Satti) – ERT Islanda – RÚV Irlanda – RTÉ Israele – Kan Italia – RAI Lettonia – LTV Lituania – LRT Lussemburgo – RTL Malta – PBS Moldavia – TRM Norvegia – NRK Paesi Bassi – (artista Joost Kleln) AVROTROS Polonia – TVP Portogallo – RTP Regno Unito – BBC San Marino – SMRTV Serbia – RTS Slovenia – (artista: Raiven) RTVSLO Spagna – RTVE Svezia – SVT Svizzera – SRG SSR Ucraina – Suspilne

