“Se parlo di te” di chiamamifaro è un meraviglioso pugno allo stomaco

“Se parlo di te”, il nuovo singolo di chiamamifaro disponibile da oggi, venerdì 15 dicembre, è bellissimo. Ciò che la cantautrice bergamasca classe 2001, che noi abbiamo intervistato in occasione dell’uscita del suo singolo “Ma ma ma”, ha realizzato non è un semplice brano di musica leggera, ma è un’autentica meraviglia.

Quante volte nella vita di tutti i giorni ci chiediamo se abbiamo fatto abbastanza o se facciamo abbastanza.

Se parlo di te parla di questo, o forse parla del senso di colpa per non aver parlato di te prima di oggi.

Se parlo di te, parlo di quello che di diverso avrei potuto fare, di come vorrei tornare indietro nel tempo e tornare a quella sera; della storia diversa che racconterei oggi.

Se parlo di te parla di violenza sulle donne, perché è inutile girarci troppo intorno.

Se parlo di te è perché non voglio pensare solo a me stessa, perché terrò presente ciò che hai passato.

Se parlo di te, parlo della nostra amicizia, parlo di ieri ma parlo anche di domani. O di come vorremmo che fosse domani.

Il brano è ciò che, per chi ama la musica, si può definire un capolavoro senza se e senza ma. Si parte da un pianoforte, che poi si congiunge con un’orchestra che accompagna in crescendo, verso dopo verso, la voce melodiosa e raffinata di chiamamifaro.

Il testo, tutt’altro che scontato, è ricco di finezze stilistiche e figure retoriche (su tutte la metafora delle chiavi, all’inizio della seconda strofa) che riescono a creare un’armonia unica che scorre via in tre minuti. Se Amadeus avesse scelto l’artista per il Festival di Sanremo, questo singolo sarebbe stato perfetto per l’Ariston. “Se parlo di te” è un meraviglioso pugno allo stomaco, un brano difficile, duro, mai banale che arriva dritto al cuore e accarezza l’anima, come pochi brani riescono a fare.

Il testo ha le firme di Riccardo Zanotti (Pinguini Tattici Nucleari), Angelica Gori (chiamamifaro) e Alessandro Belotti, mentre la musica è composta da chiamamifaro, Riccardo Zanotti e Marco Paganelli, con questi ultimi due che ne hanno curato anche la produzione. Edito da Columbia Records/Nigiri e distribuito da Sony Music Italy, “Se parlo di te” è disponibile per l’ascolto su tutti gli store digitali e le piattaforme di streaming.

