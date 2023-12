Le canzoni che non sentiremo all’Eurovision 2024: “Good enough” di Lenny

Prima vittima illustre alle finali nazionali per l’Eurovision Song Contest 2024. ESC CZ, la finale della Cechia, già Repubblica Ceca, ha visto sconfitta la più famosa di tutti, ovvero Lenny, con la ballata “Good enough”. L’Italia, come il resto d’Europa, l’aveva conosciuta per “Hell.O”, Lenka Filipovà si è messa in gioco nonostante una carriera di prim’ordine in patria ma la sua popolarità non è bastata a garantirle l’Eurovision.

Portatrice di un brano sicuramente più radiofonico che eurovisivo, è arrivata soltanto quinta. Con tre album all’attivo, resta comunque un’artista di primo piano che potrebbe fare benissimo nelle radio di mezza Europa e fra l’altro è stata inserita nel 2018 fra i possibili Changemaker Under 30 proprio per il suo impegno anche attraverso la musica sui temi importanti. Poche settimane fa fra l’altro era uscita anche “My dva”, insieme col rapper Marpo, anche questo interessante.

Mi piace: Mi piace Caricamento...