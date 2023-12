Top pf the charts: l’invasione dei classici pop del Natale

Solo Dua Lipa e Nicki Minaj resistono all’invasione dei classici pop di Natale



SINGOLI: Spiti- Sidharta ft Yll Limani

ALBUM: Tejer – Yll Limani



SINGOLI: Aigjel – Pyjala

ALBUM: Zaprjetnoje mjesto- Guf



SINGOLI:All I want for Christmas is you – Mariah Carey

ALBUM:Ausklang- Seer



SINGOLI:Aigjel – Pyjala

ALBUM: Serebrovsky-Rio



SINGOLI Fiandre:Prada- Casso, Raye & D Block Europe

SINGOLI Vallonia: Snowman- Sia

RADIO Germanofona:Now and then- The Beatles

ALBUM Fiandre: Magie-Camille

ALBUM Vallonia:LA MELO EST GANGX- Gazo & Tiakola



SINGOLI:Italodisco-The Kolors

ALBUM: Tsaritsa- Anna Asti



SINGOLI:Houdini- Dua Lipa

ALBUM: Pink Friday-Nicki Minaj



SINGOLI: All I want for Christmas is you – Mariah Carey

ALBUM: Planeta opic – Viktor Sheen



SINGOLI:Greedy – Tate McRae

ALBUM: Pink Friday-Nicki Minaj



SINGOLI nazionali:Sad kad znas -Parni Valjak Feat. Igor Drvenkar

SINGOLI internazionali: Houdini- Dua Lipa

ALBUM nazionali: Samar- Hladno Pivo

ALBUM internazionali: Glupost Je Neuništiva-Kud Idioti



SINGOLI:Last Christmas- Wham

ALBUM: Christmas-Micheal Bublè



SINGOLI:Strangers – Kenya Grace

ALBUM:Christmas-Micheal Bublè



SINGOLI:Väärään aikaan- Ahti (feat. HUGO)

ALBUM:Rebirth Greatest hits – Old Gods of Asgard



SINGOLI: Notre dame -Gazo & Tiakola

ALBUM:LA MELO EST GANGX- Gazo & Tiakola



SINGOLI: ll I want for Christmas is you-Mariah Carey

ALBUM: The Hackney diamonds- Rolling Stones



SINGOLI: Last Christmas-Wham

ALBUM:Rebel diamonds- Kilers



SINGOLI nazionali:Ektopos aggelos-Nikos Oikonomopoulos

SINGOLI internazionali: All I want for Christmas is you-Mariah Carey

ALBUM: Les Kai Me Xeris -Yorgos Sabanis



SINGOLI: Fairytale of New York – The Pogues ft Kirsty Maccoll

ALBUM:Stick season- Noah Kahan



SINGOLI:Þessi Týpísku Jól-Iceguys

ALBUM:Ljós og skuggar- Bubbi Morthens



SINGOLI nazionali:- Bei umlkhi-Meydad Tasa

SINGOLI internazionali: I can’t stop lving you- Ray Charles

ALBUM:H vush – Jimbo J



SINGOLI:Moneylove- Massimo Pericolo ft Emis Killa

ALBUM: X2VR – Sfera Ebbasta



SINGOLI: Dua Lipa-Houdini

ALBUM:Christmas-Micheal Bublè



SINGOLI: Rockin’ Around The Christmas Tree- Brenda Lee

ALBUM: Pasaka- Jessika Shy



SINGOLI:Greedy- Tate McRae

ALBUM: LA MELO EST GANGX- Gazo & Tiakola



SINGOLI: Lovin on me – Jack Harlow

ALBUM: Pink Friday-Nicki Minaj



SINGOLI nazionali: Strangers- Keny Grace

SINGOLI internazionali:Paint the town red – Doja Cat

ALBUM: Keys to your ruin- Sonic Storm



SINGOLI: Na zarje- Basta

ALBUM: Varskva- Big Baby Tape



SINGOLI: Snowman-Sia

ALBUM Christmas-Micheal Bublè



SINGOLI:All I want for Christmas is you – Mariah Carey

ALBUM: Christmas-Micheal Bublè



SINGOLI:Overdrive-Ofenbach feat. Norma Jean Martine

ALBUM: PRO8L3M-PRO8L3M



SINGOLI:Carro-Barbara Bandeira

ALBUM: Golden-Jung Kook



SINGOLI nazionali: Pentru Ca- Andia ft Deliric

SINGOLI internazionali:Love don’t let me go- Angelina Jordan

ALBUM:Pink Friday-Nicki Minaj



SINGOLI: Winter- Vadim Uslanov

ALBUM: Guf – Zaprjetno- Scally Milano



RADIO:Bruciasse il cielo-Blanco



SINGOLI nazionali: Jao Mama-Rouzy & Coby

SINGOLI internazionali: The feeling- Lost Frequencies

ALBUM:Good Fellas- Jala Brat & Buba Corelli



SINGOLI:Last Christmas- Wham

ALBUM: Flowdermort- Separ



SINGOLI nazionali:Kometa – Flirrt

SINGOLI internazionali: Houdini-Dua Lipa

ALBUM:Christmas-Michael Bublè



SINGOLI:Manos rotas- Dellafuente, Morad

ALBUM:Desbarajuste piramidal- El Ultimo de la fila



SINGOLI:Last Christmas- Wham

ALBUM:Honor the light -Zara Larsson



SINGOLI: All I want for Christmas is you – Mariah Carey

ALBUM: Abentüür Pischteschreck-Schwiizergoofe



SINGOLI:Yasikikli-KOFN x Singe

ALBUM: Karışık Kaset-Semicenk –



SINGOLI:Smoke – Bez obmezhen’

ALBUM:Varskva- Big Baby Tape



SINGOLI:All I want for Christmas is you – Mariah Carey

ALBUM: Christmas- Micheal Bublè

