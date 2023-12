Esce in questi giorni “Tsje ljubov”, il nuovo singolo della Kalush Orchestra, la band ucraina che ha trionfato all’Eurovision Song Contest 2022 con l’iconica “Stefanìa”. Rimanendo fedeli allo stile musicale che è valso loro il trofeo, fondono suoni tradizionali con vibrazioni moderne e inserimenti rap.

Il brano è accompagnato da un video musicale in bianco e nero che offre una prospettiva unica sull’argomento. L’amore diventa il sentimento più importante che ti aiuta ad affrontare tutto. Parole forti che ovviamente è facile associare al momento difficile che sta vivendo l’Ucraina da quasi due anni.

La band ha scritto nella descrizione del video:

“Questa canzone parla dell’amore, il sentimento più importante che può cambiare il mondo. Quando non vedi nessun altro in giro, hai la sensazione che il tuo partner sia l’unico. E anche nei momenti più difficili o in un breve periodo in cui non stai insieme alla tua coppia, senti ancora che l’amore è reale, e questo è l’amore della tua vita”.