Sanremo 2024: Clara vince Sanremo Giovani, i titoli dei brani in gara

È andata in scena dal teatro del Casinò di Sanremo la serata conclusiva di Sanremo Giovani 2023. A vincere il concorso è stata Clara, con la canzone “Boulevard”, che dunque si unirà ai 27 Big in gara per il Festival di Sanremo 2024 insieme ai Santi Francesi e ai BNKR44. Ricordiamo che i tre artisti selezionati porteranno all’Ariston una canzone diversa da quella in gara per Sanremo Giovani, che ovviamente sarà inedita.

Di seguito il prospetto completo dei giovani in gara con le rispettive canzoni in gara e i titoli, suddivisi per ammessi ed esclusi:

Gli ammessi a Sanremo 2024

Clara – Boulevard

– Boulevard Santi Francesi – Occhi tristi

– Occhi tristi BNKR44 – Effetti speciali

I finalisti non ammessi all’Ariston

Grenbaud – Mama

– Mama Lor3n – Fiore d’inverno

– Fiore d’inverno Nausica – Favole

– Favole Dipinto – Criminali

– Criminali Tancredi – Perle

– Perle Vale LP – Stronza

– Stronza Fellow – Alieno

– Alieno OMINI – Mare forza 9oi

– Mare forza 9oi Jacopo Sol – Cose che non sai

I titoli dei brani in gara a Sanremo 2024

Ghali – Casa mia

– Casa mia Alessandra Amoroso – Fino a qui

– Fino a qui Gazzelle – Tutto qui

– Tutto qui Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita

– Ma non tutta la vita Dargen D’Amico – Onda alta

– Onda alta Angelina Mango – La noia

– La noia Fred De Palma – Il cielo non ci vuole

– Il cielo non ci vuole Fiorella Mannoia – Mariposa

– Mariposa Loredana Bertè – Pazza

– Pazza Mr. Rain – Due altalene

– Due altalene Geolier – I p’ me, tu p’ te

– I p’ me, tu p’ te Negramaro – Ricominciamo tutto

– Ricominciamo tutto Rose Villain – Click boom!

– Click boom! Mahmood – Tuta gold

– Tuta gold Diodato – Ti muovi

– Ti muovi Annalisa – Sinceramente

– Sinceramente Il Volo – Capolavoro

– Capolavoro Emma – Apnea

– Apnea Renga e Nek – Pazzo di te

– Pazzo di te La Sad – Autodistruttivo

– Autodistruttivo Irama – Tu no

– Tu no BigMama – La rabbia non ti basta

– La rabbia non ti basta The Kolors – Un ragazzo una ragazza

– Un ragazzo una ragazza Sangiovanni – Finiscimi

– Finiscimi Il Tre – Fragili

– Fragili Alfa – Vai!

– Vai! Maninni – Spettacolare

– Spettacolare Santi Francesi – L’amore in bocca

– L’amore in bocca Clara – Diamanti grezzi

– Diamanti grezzi BNKR44 – Governo punk

Mi piace: Mi piace Caricamento...