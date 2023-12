“Fous”, con due anni di ritardo il radiodate italiano di Emma Peters

Un grande classico dell’Italia musicale: i radiodate dei brani internazionali con larghissimo ritardo sul resto del Pianeta. In questo caso “Fous” della giovanissima interprete francese Emma Peters data ben due anni dalla sua uscita e noi stessi ne parlammo con ritardo, solo quando l’artista ebbe una eco internazionale.

L’uscita nelle radio è prevista per il prossimo 5 gennaio, distribuito dalla etichetta Ego. Vista per l’appunto l’anno scorso ad Europavox, Emma Peters è una delle più fulgidi rappresentanti della chanson francese attuale. Ricorda Barbara Pravi, per certi versi, e del resto la rappresentante francese all’Eurovision 2021 non le ha fatto mancare il proprio endorsement.

Classe 1996, lanciata dalle cover di Elvis Presley, ma di Adele e dei classici francesi su YouTube, oggi è sicuramente un nome fra i più interessanti della scena attuale. Nella primavera del 2022 Emma Peters pubblica l’album di debutto “Dimanche”, iniziando così un tour in tutta la Francia esibendosi anche in famose venue come Le Trianon a Parigi e prestigiosi festival come il Printemps de Bourges.

