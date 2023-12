Simone Grande vince The Voice Kids Italy e vola allo Junior Eurovision Song Contest

Simone Grande vince The Voice Kids Italy, seconda edizione. Nato a Rozzano (Milano), 11 anni, consegna a Clementino la seconda vittoria consecutiva nello show. In finale all’ultimo tuffo sono giunti anche Lucia Sollazzo (Team Gigi D’Alessio), Emma Buscaglia (Team Arisa) e Desirée Malizia (Team Loredana Bertè). Simone Grande succede a Melissa Agliottone.

A sorpresa, Antonella Clerici ha annunciato che il vincitore dell’edizione rappresenterà l’Italia allo Junior Eurovision Song Contest che dunque tornerà ad avere un solista maschio dopo 10 anni: mancava infatti dalla prima partecipazione con vittoria di Vincenzo Cantiello. A decretare Simone Grande come vincitore è stata la preferenza del pubblico in studio poiché il programma è registrato e solo loro hanno potuto esprimere la loro scelta. Nessun televoto, vista l’assenza della diretta

Per lui esibizione alle blind auditions sulle note di “L’essenziale” di Marco Mengoni. In semifinale e poi alla fine come cavallo di battaglia, ha eseguito “Adagio” di Lara Fabian e nella prima parte della finale “All by myself” di Eric Carmen. Si erano girati per lui tutti i coach ma Clementino lo ha portato con sè in finale esercitando il blocco.