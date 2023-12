Top of the charts: il dominio dei classici natalizi

Singoli e album di Natale, come di consueto in questa settimana, dominano la classifica



SINGOLI: Spiti- Sidharta ft Yll Limani

ALBUM: Tejer – Yll Limani



SINGOLI: Na zarje- Basta

ALBUM: Zaprjetnoje mjesto- Guf



SINGOLI:All I want for Christmas is you – Mariah Carey

ALBUM:Ausklang- Seer



SINGOLI:Tut Əlimdən- Röya

ALBUM: Serebrovsky-Rio



SINGOLI Fiandre:Prada- Casso, Raye & D Block Europe

SINGOLI Vallonia: Gimme love- Sia

RADIO Germanofona:Now and then- The Beatles

ALBUM Fiandre: Magie-Camille

ALBUM Vallonia:À 2 à 3 – Vianney



SINGOLI:Italodisco-The Kolors

ALBUM: Tsaritsa- Anna Asti



SINGOLI:Houdini- Dua Lipa

ALBUM: Pink Friday-Nicki Minaj



SINGOLI: All I want for Christmas is you – Mariah Carey

ALBUM: Planeta opic – Viktor Sheen



SINGOLI:Greedy – Tate McRae

ALBUM: S2 – EP- Wizkid



SINGOLI nazionali:Sad kad znas -Parni Valjak Feat. Igor Drvenkar

SINGOLI internazionali: Last Christmas- Wham

ALBUM nazionali: Samar- Hladno Pivo

ALBUM internazionali: Glupost Je Neuništiva-Kud Idioti



SINGOLI:Last Christmas- Wham

ALBUM: Christmas-Micheal Bublè



SINGOLI:Strangers – Kenya Grace

ALBUM:Christmas-Micheal Bublè



SINGOLI:Väärään aikaan- Ahti (feat. HUGO)

ALBUM:Väärään aikaan- Ahti (feat. HUGO)



SINGOLI: Peit génie – Jungeli

ALBUM:La route est longe – Jul



SINGOLI: ll I want for Christmas is you-Mariah Carey

ALBUM: The Hackney diamonds- Rolling Stones



SINGOLI: Last Christmas-Wham

ALBUM:The Hackney diamonds- Rolling Stones



SINGOLI nazionali:Ektopos aggelos-Nikos Oikonomopoulos

SINGOLI internazionali: All I want for Christmas is you-Mariah Carey

ALBUM: Les Kai Me Xeris -Yorgos Sabanis



SINGOLI: Stick season- Noah Kahan

ALBUM:Stick season- Noah Kahan



SINGOLI:Þessi Týpísku Jól-Iceguys

ALBUM:Jólasjór- Baggalutur



SINGOLI nazionali:- Hubeh sheli- Eden Nason

SINGOLI internazionali: I can’t stop lving you- Ray Charles

ALBUM:H vush – Jimbo J



SINGOLI:Moneylove- Massimo Pericolo ft Emis Killa

ALBUM: QVC -Quello che vi consiglio vol 10- Gemitaiz



SINGOLI: Dua Lipa-Houdini

ALBUM:Christmas-Micheal Bublè



SINGOLI: Rockin’ Around The Christmas Tree- Brenda Lee

ALBUM: Pasaka- Jessika Shy



SINGOLI:Greedy- Tate McRae

ALBUM:Christmas-Micheal Bublè



SINGOLI: Fire!- Alan Walker, JVKE & Yuqi

ALBUM: Pink Friday-Nicki Minaj



SINGOLI nazionali: Tridx Tkun Tieghi Dan Il Milied? – The Travellers ft Ira Losco, Gianluca e Michela

SINGOLI internazionali:Strangers- Kenya Grace

ALBUM: Christmas-Micheal Bublè



SINGOLI: Na zarje- Basta

ALBUM: Varskva- Big Baby Tape



SINGOLI: Snowman-Sia

ALBUM Christmas-Micheal Bublè



SINGOLI:All I want for Christmas is you – Mariah Carey

ALBUM: The Hackney diamonds – Rolling Stones



SINGOLI:To co masz Ty!- Dawid Podsiadło

ALBUM: Zlote preboje -Kabe & Miszel



SINGOLI:Tata- Slow J

ALBUM: 1989 (Taylor’s Version)- Taylor Swift



SINGOLI nazionali: Pentru Ca- Andia ft Deliric

SINGOLI internazionali:Love don’t let me go- Angelina Jordan

ALBUM: MAT-STHĀNI SARVA-BHŪTĀNI- Killa Fonic



SINGOLI: Winter- Vadim Uslanov

ALBUM: Zaprjetnoje mjesto- Guf



RADIO:Houdini- Dua Lipa



SINGOLI nazionali: Jao Mama-Rouzy & Coby

SINGOLI internazionali: The feeling- Lost Frequencies

ALBUM:1000 Ljudi- Angellina



SINGOLI:Last Christmas- Wham

ALBUM: Flowdermort- Separ



SINGOLI nazionali:Vredno Hollywooda – 2B

SINGOLI internazionali: Houdini-Dua Lipa

ALBUM:Christmas-Michael Bublè



SINGOLI:Manos rotas- Dellafuente, Morad

ALBUM:A todo si- Malù



SINGOLI:Last Christmas- Wham

ALBUM:Honor the light -Zara Larsson



SINGOLI: All I want for Christmas is you – Mariah Carey

ALBUM: Loch dür Zyt- Züri West



SINGOLI:Atese dustum- Mert Demir

ALBUM: Karışık Kaset-Semicenk



SINGOLI:Smoke – Bez obmezhen’

ALBUM:Kometa- Shumei



SINGOLI:All I want for Christmas is you – Mariah Carey

ALBUM: Rapeta- Rapülők

