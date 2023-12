Il Buon Natale a tutti voi da Euromusica con “Light a candle” di Sarit Hadad

Per il nostro Buon Natale abbiamo scelto una delle più suggestive canzoni dell’Eurovision Song Contest. Si tratta di “Light a candle”, che Sarit Hadad, israeliana di origine russa presentò in gara all’Eurovision 2002.

Il testo è particolarmente iconico e adatto al momento che stiamo vivendo:

Light a candle, light a candle with me

A thousand candles in the dark will open our hearts

Sometimes it seems as if tomorrow

Won’t bring any comfort here to the crying and the sorrow

And the long night goes on without a promise

And the darkness is sharp as a razor

So let’s light a candle together