“Oui oui oui”, la delicatezza francofona degli Aliose

Riscopriamo su queste colonne uno dei progetti europei francofoni più interessanti. Si tratta degli Aliose, duo franco-svizzero che il pubblico amante dell’Eurovision ha conosciuto nel 2011 quando con la delicatissima “Sur le pavè” presero parte senza successo alle selezioni elvetiche. Alizé Oswald e Xavier Michel, coppia anche nella vita, tornano con una produzione che ha già qualche mese – come sempre in questa parte dell’anno recuperiamo qualcosa lasciato indietro- ma che è estremamente interessante. “Oui oui oui” fa parte del loro ultimo lavoro “Regarde ailleurs”.

Esponenti di sonorità tipicamente francesi e un po’ penalizzati da un mercato musicale elvetico dove giocoforza predominano le produzioni in lingua tedesca o comunque provenienti da quell’area, si sono presi qualche bella rivincita in Francia dove sono stati nominati cinque anni fa come” Rivelazione dell’anno” a Les Victoires de La musique, i premi ufficiali della fonografia francese.Al settimo album, sono ormai una realtà consolidata e hanno cantato in tutto il Mondo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...