Airplay e downloads: Calvin Harris fa doppietta fra le canzoni di Natale

Dua Lipa tiene testa alle canzoni di Natale, ma Calvin Harris piazza due brani nelle charts

I 10 SINGOLI PIU’ SUONATI IN EUROPA

1.Houdini- Dua Lipa 🇬🇧

2.Greedy-Tate McRae 🇨🇦

3.Strangers – Kenya Grace 🇬🇧

4.Cruel summer- Taylor Swift 🇺🇸

5.Overdrive- Ofenbach ft Norma Jean Martine 🇫🇷 🇺🇸

6.Gimme love – Sia 🇦🇺

7.Water-Tyla 🇿🇦

8.Single soon- Selena Gomez 🇺🇸

9.Lovin on me – Jack Harlow 🇺🇸

10.The feeling- Lost Frequecies 🇧🇪

I 10 SINGOLI EUROPEI PIU’ SUONATI

1.Houdini- Dua Lipa 🇬🇧

2.Strangers – Kenya Grace 🇬🇧

3.Overdrive- Ofenbach ft Norma Jean Martine 🇫🇷 🇺🇸

4.The feeling- Lost Frequecies 🇧🇪

5.On my love- Zara Larsson & David Guetta 🇸🇪 🇫🇷

6.Angel Eyes -Asdis 🇮🇸

7.Last Christmas- Wham 🇬🇧

8.Merry Christmas- Ed Sheeran & Elton John 🇬🇧

9.Driving home for Christmas- Chris Rea 🇬🇧

10. Body Moving- Eliza Rose & Calvin Harris 🇬🇧

I 10 SINGOLI PIU’ VENDUTI IN EUROPA

1.All I want for Christmas is you – Mariah Carey 🇺🇸

2.Last Christmas – Wham 🇬🇧

3.Greedy-Tate McRae 🇨🇦

4.Houdini- Dua Lipa 🇬🇧

5.Snowman-Sia 🇦🇺

6.Si no estas- Inigo Quintero 🇪🇸

7.Rockin’around the Christmas tree – Brenda Lee 🇺🇸

8.Strangers- Kenya Grace 🇬🇧

9.Merry Christmas to everyone- Shakin’ Stevens 🇬🇧

10.Overdrive- Ofenbach ft Noram Jean Martine 🇫🇷 🇺🇸

I 10 SINGOLI EUROPEI PIU’ VENDUTI

1.Last Christmas – Wham 🇬🇧

2.Houdini- Dua Lipa 🇬🇧

3.i no estas- Inigo Quintero 🇪🇸

4.Si no estas- Inigo Quintero 🇪🇸

5.Strangers- Kenya Grace 🇬🇧

6.Merry Christmas to everyone- Shakin’ Stevens 🇬🇧

7.Overdrive- Ofenbach ft Noram Jean Martine 🇫🇷 🇺🇸

8.Driving home for Christmas – Chris Rea 🇬🇧

9.Vois sur ton chemin – Bennett 🇩🇪

10.Merry Christmas- Ed Sheeran & Elton John 🇬🇧

