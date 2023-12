Road to Eurovision 2024: le scelte di Albania e Regno Unito e la situazione attuale

Ultime scelte ufficiali dell’anno solare per l’Eurovision Song Contest 2024, in programma dal 7 all’11 maggio prossimo a Malmö, che il 30 Gennaio celebrerà il sorteggio delle semifinali per collocare ciascun Paese in gara. Per quella data si saprà se sarà in gara o meno la Romania, che ha chiesto ed ottenuto più tempo dalla Ebu per questioni economiche.

In Albania anche quest’anno il Festivali I Kenges ha portato all’Eurovision, non il vincitore Mal Retkoceri bensì la più votata dal pubblico, Besa Kokëdhima con il brano “Zemër n’dorë”. Si tratta di una artista con alcuni album di medio successo in patria che adesso ha l’occasione del grande salto internazionale.

Ma il vero “botto” lo ha calato il Regno Unito che dopo la fine del rapporto con Tap Management ha affidato la Unione Jack nientemeno che ad Olly Alexander, ex frontman del progetto Years & Years che qui abbiamo seguito spesso e che in Italia – e nel resto d’Europa – è famoso soprattutto per la hit “King”. Ma non è tutto. Il brano infatti sarà scritto e prodotto nientemeno che dagli stretti collaboratori di Dua Lipa, su tutti Danny L Harle che ha scritto fra gli altri il brano “Houdini”, attualmente in testa alle charts.

Ecco la situazione attuale:

I Paesi in gara all’Eurovision 2024

Questa la lista con le rispettive emittenti:

Albania – (artista Besa Kokhedima) RTSH Armenia – AMPTV Australia – SBS Austria – ORF Azerbaigian – İctimai Belgio (artista: Mustii) – RTBF Cechia – (artista Aiko) – ČT Cipro (artista: Silia Kapsis) – CyBC Croazia – HRT Danimarca – DR Estonia – ERR Finlandia – YLE Francia (artista: Slimane) – FT Georgia – GPB Germania – ARD/NDR Grecia (artista: Marina Satti) – ERT Islanda – RÚV Irlanda – RTÉ Israele – Kan Italia – RAI Lettonia – LTV Lituania – LRT Lussemburgo – RTL Malta – PBS Moldavia – TRM Norvegia – NRK Paesi Bassi – (artista Joost Kleln) AVROTROS Polonia – TVP Portogallo – RTP Regno Unito – (artista: Olly Alexander) BBC San Marino – SMRTV Serbia – RTS Slovenia – (artista: Raiven) RTVSLO Spagna – RTVE Svezia – SVT Svizzera – SRG SSR Ucraina – Suspilne

Mi piace: Mi piace Caricamento...