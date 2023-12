La Top 20 delle migliori canzoni europee del 2023 secondo Euromusica

L’’ultimo post dell’anno come tradizione è riservato alla Top 20 delle migliori canzoni europee del 2023. Un viaggio musicale attraverso vari generi e canzoni che hanno accompagnato questo anno, per un compilation tutta da ascoltare e cantare, in attesa di festeggiare San Silvestro

Una graduatoria che come sempre, non ha alcun criterio se non quello del gusto personale della nostra redazione di Euromusica e non è pertanto guidata da dati di vendita, streaming o altro.

Qui sotto, potete vedere la playlist dei video, con a seguire la classifica dalla 20 alla 1 con in basso la playlist video.

La Top 20 del 2023

20. Nouveau Départ- Stéphane 🇨🇭

19. Furore- Paola e Chiara 🇮🇹

18. Solo- Blanka 🇵🇱

17. If we ever broke up – Mae Stephens 🇬🇧

16.I wrote a song – Mae Muller 🇬🇧

15. Nochentera- Vicco 🇪🇸

14. Évidemment – La Zarra 🇫🇷

13.Queen of kings- Alessandra Mele 🇳🇴

12.Fragole- Achille Lauro, Rose Villain 🇮🇹

11. Manette- Beatrice Quinta ft Villabanks 🇮🇹

10. Gold – Loi 🇩🇪

9. Bridges- Alika 🇪🇪

8. Matematika – Netta & Stephane Legar 🇮🇱

7. Tattoo – Loreen 🇸🇪

6. La Putukita – Maria Pelae & Melody 🇪🇸

5. People pleaser – Cat Burns 🇬🇧

4. Liebe ist – Namika & Zaz 🇩🇪🇫🇷

3. Cha Cha Cha – Kaarijä 🇫🇮

2. Due vite – Marco Mengoni 🇮🇹

1. Love don’t let me go – Angelina Jordan 🇳🇴

L’albo d’oro

2010: A night like This-Caro Emerald 🇳🇱

2011: Cancion de amor caducada – Melendi 🇪🇸

2012: Standing still- Roman Lob 🇩🇪

2013: Ca ira – Joyce Jonathan 🇫🇷

2014: Derniere danse- Indila 🇫🇷

2015: Love me like you- Little Mix 🇬🇧

2016: Corzinha de Verão – Deolinda 🇵🇹

2017: Stranger – Sigrid 🇳🇴

2018: Toy – Netta 🇮🇱

2019: Castles- Freya Ridings 🇬🇧

2020: Think about things – Daõi og Gagnamagniõ 🇮🇸

2021: Zitti e buoni – Måneskin 🇮🇹

2022: De Diepte- S10 🇳🇱

E come sempre, a tutti voi lettori, Buona Fine e Buon Principio. Ma la musica qui, come sempre non si ferma mai. Domani avremo il nostro buon anno canoro.

