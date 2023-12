Top of the charts: Micheal Bublé e gli altri, la vetta è nel segno del Natale

Come tradizione, chiudono l’anno in vetta i grandi classici natalizi, ma anche i brani più nuovi sempre ispirati dal Natale



SINGOLI: Spiti- Sidharta ft Yll Limani

ALBUM: Tjeter – Yll Limani



SINGOLI: Na zarje- Basta

ALBUM: Everyday is Christmas- Sia



SINGOLI:All I want for Christmas is you – Mariah Carey

ALBUM:Ausklang- Seer



SINGOLI:Tut Əlimdən- Röya

ALBUM: Serebrovsky-Rio



SINGOLI Fiandre:All I want for Christmas is you – Mariah Carey

SINGOLI Vallonia: All I want for Christmas is you – Mariah Carey

RADIO Germanofona:Eyes closed – Ed Sheeran

ALBUM Fiandre: Joris- Metejoor

ALBUM Vallonia:À 2 à 3 – Vianney



SINGOLI:Italodisco-The Kolors

ALBUM:Samyje luchshije novogodnije pjesni- Interpreti Vari



SINGOLI:Houdini- Dua Lipa

ALBUM: Love Themes- Dilyana Georgieva, Valeri Vachev & Philharmonia Bulgarica



SINGOLI: All I want for Christmas is you – Mariah Carey

ALBUM: Planeta opic – Viktor Sheen



SINGOLI:Ekptotos aggelos- Nikos Oikonomopoulos

ALBUM: 1111- Toquel



SINGOLI nazionali:Za Ovaj Bozic – Goran Karan i Jazz Orkestar HRT

SINGOLI internazionali: Drving home for Christmas- Chris Rea

ALBUM nazionali: Samar- Hladno Pivo

ALBUM internazionali: Glupost Je Neuništiva-Kud Idioti



SINGOLI:Last Christmas- Wham

ALBUM: Christmas-Micheal Bublè



SINGOLI:Strangers – Kenya Grace

ALBUM: So Be It- Hearty Cavemus



SINGOLI:Väärään aikaan- Ahti (feat. HUGO)

ALBUM:Väärään aikaan- Ahti (feat. HUGO)



SINGOLI: Peit génie – Jungeli

ALBUM:À 2 à 3 – Vianney



SINGOLI: All I want for Christmas is you-Mariah Carey

ALBUM: Christmas-Micheal Bublè



SINGOLI: Last Christmas-Wham

ALBUM:Christmas-Micheal Bublè



SINGOLI nazionali:Allou-Toquel, Lila, Beyond

SINGOLI internazionali: All I want for Christmas is you-Mariah Carey

ALBUM: Les Kai Me Xeris -Yorgos Sabanis



SINGOLI: Stick season- Noah Kahan

ALBUM:Stick season- Noah Kahan



SINGOLI:All I want for Christmas is you-Mariah Carey

ALBUM:Vogguvisur -Hafdis Huld



SINGOLI nazionali:- Basof Hakol Yehe- Lior Narkis

SINGOLI internazionali: I can’t stop lving you- Ray Charles

ALBUM:Eugon bemim- Eviatar Banai



SINGOLI:All I want for Christmas is you-Mariah Carey

ALBUM: X2VR -Sfera Ebbasta



SINGOLI: Dua Lipa-Houdini

ALBUM:Christmas-Micheal Bublè



SINGOLI: Rockin’ Around The Christmas Tree- Brenda Lee

ALBUM: Pasaka- Jessika Shy



SINGOLI:Greedy- Tate McRae

ALBUM:La melo est gangx- Gazo & Tiakola



SINGOLI: Houdini-Dua Lipa

ALBUM: Pink Friday-Nicki Minaj



SINGOLI nazionali: Tridx Tkun Tieghi Dan Il Milied? – The Travellers ft Ira Losco, Gianluca e Michela

SINGOLI internazionali:Strangers- Kenya Grace

ALBUM: Newborn Relaxation White Noise- White Noise Baby Sleep & White Noise For Babies –



SINGOLI: Novyj god (feat. Anastasia Kovalenko) -Artjey

ALBUM: Romantic collection-Skryptonyte



SINGOLI: Snowman-Sia

ALBUM: Have yourself a Merry Littel Christmas- Kurt Nielsen & Kork



SINGOLI:All I want for Christmas is you – Mariah Carey

ALBUM: Christmas-Michael Bublè



SINGOLI:Dzięki, że jesteś- Lanberry, Tribbs

ALBUM: Kult XLI-Kult



SINGOLI:Tata- Slow J

ALBUM: 1989 (Taylor’s Version)- Taylor Swift



SINGOLI nazionali: Pentru Ca- Andia ft Deliric

SINGOLI internazionali:Love don’t let me go- Angelina Jordan

ALBUM: Coldmode- Robi & Aerozen



SINGOLI: Winter- Vadim Uslanov

ALBUM: Samyje luchshije novogodnije pjesni- Interpreti Vari



RADIO:Bruciasse il cielo-Blanco



SINGOLI nazionali: Petrov-Petrov

SINGOLI internazionali: The feeling- Lost Frequencies

ALBUM:Devet Zivota-Aleksandra Prijovic



SINGOLI:Last Christmas- Wham

ALBUM: Flowdermort- Separ



SINGOLI nazionali: Vikend – I.C.E.

SINGOLI internazionali: Stick seasn- Noah Kahan

ALBUM:Devet Zivota-Aleksandra Prijovic



SINGOLI:Manos rotas- Dellafuente, Morad

ALBUM:No se lleva el aire- Robe



SINGOLI:Last Christmas- Wham

ALBUM:Christmas-Michael Bublè



SINGOLI: All I want for Christmas is you – Mariah Carey

ALBUM: Loch dür Zyt- Züri West



SINGOLI:Yakiskli – Kofn X Singe

ALBUM: Karışık Kaset-Semicenk



SINGOLI:Smoke – Bez obmezhen’

ALBUM:Christmas album- Interpreti Vari



SINGOLI:All I want for Christmas is you – Mariah Carey

ALBUM: Christmas-Michael Bublè

