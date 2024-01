“Vois su ton chemin”: come TikTok ha fatto di un pezzo per bambini una hit

Da ormai un mese e mezzo le classifiche europee vedono ai vertici un brano completamente sconosciuto in Italia ma in realtà molto famoso Oltralpe ed anche in tutto il mondo di lingua tedesca. Si tratta di “Vois sur ton chemin”, adattamento in chiave techno realizzata dal dj tedesco Bennett di una canzone che fa parte della colonna sonora di un film musicale e drammatico franco-tedesco dal titolo “Les choristes”, risalente a 20 anni fa.

Un film la cui storia narrata è direttamente ispirata a quella di un centro educativo esistente, Ker Goat, situato a Pleurtuit, tra Dinan e St Malo, i cui team hanno lavorato per sviluppare i bambini in difficoltà attraverso la pratica del canto corale e dei metodi di insegnamento innovativi. Una pellicola candidata a due Oscar e vincitrice del Cesar (gli Oscar francesi) per la miglior colonna sonora.

Ma come è arrivato al successo questo brano? Bennett ha realizzato un remix e lo ha fatto girare su TikTok: il video ha raggiunto 10 milioni di visualizzazioni con 160 milioni di ascolti su Spotify. Subito dopo, la canzone è stata rilanciata da grandi nomi della musica EDM come Dimitri Vegas e Lumix e suonata al Tomorrowland: è stata l’apoteosi, che ha condotto a due dischi d’oro, in Francia e Germania e al posizionamento nella Top 10 della chart europea.

Nel film, la versione originale del brano è interpretata da Jean-Baptiste Maunier, allora quattordicenne membro dei Petits Chanteurs de Saint-Marc ed oggi attore e cantante con due album e diversi film e telefilm all’attivo.

