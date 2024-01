“Sinto-me-bem” segna il ritorno alla discografia di Catarina Clau

Segnaliamo dal nostro radar sulla musica europea il ritorno di Catarina Clau. Il nome può dire poco ma a chi segue l’Eurovision, forse dice di più quello di Catarina Pereira. Con il suo nome e cognome di battesimo infatti, la conturbante interprete lusitana si presentò in gara al Festival da Canção, il concorso di selezione portoghese per l’Eurovision nel 2014. “Mea culpa” non riuscì a strappare il biglietto per Copenaghen ma lei ha continuato a fare musica.

Nel 2019, il rebranding col nome d’arte, coinciso con la sua partecipazione alla versione portoghese di The Voice. A quella partecipazione hanno fatto seguito alcuni singoli, ma il vero rientro è questa “Sinto-me-bem” che sta facendo il giro delle radio in Portogallo. Un buon rilancio per questa interprete, che unisce la carriera musicale a quella di attrice.

