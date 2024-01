Top of the Charts: Noah Kahan è il nome nuovo che incalza i big internazionali

Scala Paesi Noah Kahan, il cantautore americano arrivato all’improvviso nel mainstream internazionale dopo la nomination al Grammy



SINGOLI: Spiti- Sidharta ft Yll Limani

ALBUM: Tjeter – Yll Limani



SINGOLI: Na zarje- Basta

ALBUM: Oror, Armenian Lullabies for Little Angels- Taline



SINGOLI:All I want for Christmas is you – Mariah Carey

ALBUM:The Hackney Diamonds- Rolling Stones



SINGOLI:Tut Əlimdən- Röya

ALBUM: Serebrovsky-Rio



SINGOLI Fiandre:All I want for Christmas is you – Mariah Carey

SINGOLI Vallonia: Houdini-Dua Lipa

RADIO Germanofona:Now and then- The Beatles

ALBUM Fiandre: Per ongeluk – Pommelien Thijs

ALBUM Vallonia:La melo est gangx- Gazo & Tiakola



SINGOLI:One with the wolves – Robin Schulz

ALBUM:Djetskije sny zvjezda Academy – djetskije sny – muzyka dlja malyshjej i djetjej, kolybjelnyje muzyka



SINGOLI:Houdini- Dua Lipa

ALBUM: Unreleased -MBT



SINGOLI: All I want for Christmas is you – Mariah Carey

ALBUM: Vánoční koledy, Vol. 1- Detsky Sbor Camerata



SINGOLI:Greedy- Tate McRae

ALBUM: Pink Fridy – Nicki Minaj



SINGOLI nazionali:Za Ovaj Bozic – Goran Karan i Jazz Orkestar HRT

SINGOLI internazionali: Last Christmas- Wham

ALBUM nazionali: Totalno Drukčiji Od Drugih- Vjestice

ALBUM internazionali: The Hackney Diamonds- Rolling Stones



SINGOLI:Last Christmas- Wham

ALBUM: Christmas-Micheal Bublè



SINGOLI:Strangers – Kenya Grace

ALBUM: So Be It- Hearty Cavemus



SINGOLI:Väärään aikaan- Ahti (feat. HUGO)

ALBUM:Rappari-Ibe



SINGOLI: Peit génie – Jungeli

ALBUM:À 2 à 3 – Vianney



SINGOLI: Wonderful life -6PM Records, Luciano & Hurts ft Sira

ALBUM: Nummer Eins- Ikke Huftgold



SINGOLI: Stick season- Noah Kahan

ALBUM:Broken by desire heavenly sent -Lewis Capaldi



SINGOLI nazionali:Allou-Toquel, Lila, Beyond

SINGOLI internazionali: All I want for Christmas is you-Mariah Carey

ALBUM: Les Kai Me Xeris -Yorgos Sabanis



SINGOLI: Stick season- Noah Kahan

ALBUM:Stick season- Noah Kahan



SINGOLI:Skina- Patri!k, Luigi

ALBUM:Vogguvisur -Hafdis Huld



SINGOLI nazionali:- Basof Hakol Yehe- Lior Narkis

SINGOLI internazionali: I can’t stop lving you- Ray Charles

ALBUM:Eugon bemim- Eviatar Banai



SINGOLI:Moneylove- Massimo Pericolo ft Sfera Ebbasta

ALBUM: X2VR -Sfera Ebbasta



SINGOLI: Dua Lipa-Houdini

ALBUM:Cristoforo Colombo- FRIENDLY THUG 52 NGG



SINGOLI: Akpabink- Jessika Shy

ALBUM: Pasaka- Jessika Shy



SINGOLI:Si no estas- Iñigo Quintero

ALBUM:La melo est gangx- Gazo & Tiakola



SINGOLI: Flowers – Miley Cyrus

ALBUM: Bloom-Beach House



SINGOLI nazionali: Tridx Tkun Tieghi Dan Il Milied? – The Travellers ft Ira Losco, Gianluca e Michela

SINGOLI internazionali:Love on me – Jack Harlow

ALBUM: -Sleep Sounds: Thunderstorm- Thunderstorms



SINGOLI: My Love (Beautified)- Jethro Heston

ALBUM: Varska-Big Baby Tape



SINGOLI: Snowman-Sia

ALBUM: Egoland-Undergrunn



SINGOLI:Stick season- Noah Kahan

ALBUM: Wonderland-Kevin



SINGOLI:Overdrive- Ofenbach feat. Norma Jean Martine

ALBUM: Pierwsza jesień bez depresji- Opal & Jonathan



SINGOLI:Tata- Slow J

ALBUM: 1989 (Taylor’s Version)- Taylor Swift



SINGOLI nazionali: Pentru Ca- Andia ft Deliric

SINGOLI internazionali:Love don’t let me go- Angelina Jordan

ALBUM: Coldmode- Robi & Aerozen



SINGOLI: Night Of Happy Hopes – Nikolay Baskov & Larisa Dolina & Dima Bilan & Yulianna Karaulova & Kor akadjemii igorja krutogo

ALBUM:Cristoforo Colombo- FRIENDLY THUG 52 NGG



RADIO:Bruciasse il cielo-Blanco



SINGOLI nazionali: Petrov-Petrov

SINGOLI internazionali: The feeling- Lost Frequencies

ALBUM:Mozart: Piano Concertos Nos. 20 & 21Devet Zivota-Friedrich Gulda, Vienna Philharmonic & Claudio Abbado



SINGOLI:Last Christmas- Wham

ALBUM:Bengoro II-Rytmus



SINGOLI nazionali: Vikend – I.C.E.

SINGOLI internazionali: Stick seasn- Noah Kahan

ALBUM: 1989 (Taylor’s Version)- Taylor Swift



SINGOLI:Manos rotas- Dellafuente, Morad

ALBUM:No se lleva el aire- Robe



SINGOLI:Låt mig va- Bolaget &Viktork Leksell

ALBUM:Somlan med Humlan Djojj- Humlan Djojj



SINGOLI: All I want for Christmas is you – Mariah Carey

ALBUM: Loch dür Zyt- Züri West



SINGOLI:Yakiskli – Kofn X Singe

ALBUM: Karışık Kaset-Semicenk



SINGOLI:It’s not for you- Maksim Borodin

ALBUM:Varskva- Big Baby Tape



SINGOLI:All I want for Christmas is you – Mariah Carey

ALBUM: Christmas-Michael Bublè

Mi piace: Mi piace Caricamento...