Last Dinner Party vincono il BBC Sound of 2024

Sono le Last Dinner Party, una indie rock band britannica a vincere il Bbc Sound of 2024. La competizione virtuale, che vede votare un parterre di oltre 200 fra musicisti, dj, speaker musicali e radiofonici di tutto il Regno Unito vuole identificare il nome su cui puntare per il nuovo anno, quello sul quale fare previsioni di successo, principalmente fra gli artisti britannici o anglofoni ma non soltanto.

Un sondaggio che sin qui non ha quasi mai fallito, se è vero che alcuni vincitori sono diventati poi effettivamente nomi di successo (la norvegese Sigrid, Celeste, FLO, Pink Pantheress, Sam Smith, Years & Years, Jessie J, Ellie Goulding, Corinne Bailey Rae, Mika, Keane, 50 Cent, Adele), ma anche fra coloro che sono arrivati nella short list hanno avuto o hanno tuttora successo.

La short list di quest’anno comprendeva alcuni nomi del mainstream internazionali come Kenya Grace, la sudcoreana Peggy Gou (terza classificata) e la sudafricana Tyla (quarta). Dietro la girlband si piazzata Olivia Dean, giovanissima interprete della quale è appena uscito il primo EP e lanciata da BBC Introducing. Quinto Elmiene. Nella short list anche Ayra Starr, Caity Baser, CMAT e Sekou.

La band

Vestite come punk rocker dell’epoca vittoriana e armati di inni rock teatrali e logori, le The Last Dinner Party sono rapidamente diventate una delle nuove band più chiacchierate del Regno Unito. Formatesi nel 2021 all’Università di Londra alla festa delle matricole, hanno lasciato gli studi per dedicarsi alla musica.

Hanno firmato con la Island Records all’inizio del 2022 ed immediatamente per loro è arrivata l’opportunità di fare da supporters ai Rolling Stones ad Hyde Park. Subito dopo è uscito il primo singolo “Nothing matters” che fa da preludio al primo album in uscita a Febbraio 2024. Recentemente hanno suonato anche a Glastonbury. Merita un ascolto anche “My lady of Mercy”.

