“Jaleo” libera l’anima flamenca di Blanca Paloma

L’insuccesso all‘Eurovision Song Contest 2023, dove la sua “Eaea” è atterrata appena diciassettesima, non ha fermato Blanca Paloma. L’ex scenografa e costumista, arrivata per caso nel mainstream grazie al fatto che una sua canzone è finita nella colonna sonora di una popolare docufiction spagnola “El secreto de agua”, poi presentata anche al Benidorm Fest, selezione per l’Eurovision 2022), è lanciatissima nella scena musicale, dove la sua anima flamenca cresce ancora.

Con “Jaleo”, che sta girando nelle radio spagnole, passa da sonorità più elettroniche a quelle più classiche, ma non cambia lo stile incentrato sull’ossessiva ripetizione del titolo e di alcune frasi chiave. Il brano è l’ultimo di una serie di singoli che l’artista di Elche ha inciso negli ultimi tre anni. Merita un ascolto anche “Plumas de nacar”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...