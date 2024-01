Geolier e Lazza campioni di vendite nel 2023: record per l’artista lombardo

“Cenere” di Lazza, secondo all’ultimo Festival di Sanremo e “Il coraggio dei bambini” sono i campioni del 2023 per quanto riguarda le vendite di singoli e album. Per Lazza è un record clamoroso visto che l’album “Sirio” era uscito nell’aprile 2022 vincendo la classifica annuale come album più venduto. Un anno e mezzo dopo, è ancora secondo. Clamorosa la classifica degli album con 20 produzioni italiane su 20 con l’Italia che detiene anche il primo e unico album in inglese, quello dei Maneskin.

Prima produzione non italiana fra i singoli quella ispano-argentina di Quevedo e Bizzarrap, in posizione 9, mentre Miley Cyrus, campionessa in tutto il Mondo è appena diciannovesima.

I 20 SINGOLI PIU’ VENDUTI NEL 2023 iN ITALIA

1 – Cenere- Lazza 🇮🇹

2 – Due Vite – Marco Mengoni 🇮🇹

3 – Supereroi- Mr. Rain 🇮🇹

4 – Gelosa – Finesse feat. Shiva, Sfera Ebbasta & Guè 🇮🇹

5 – Tango- Tananai 🇮🇹

6 – Vetri Neri- Ava, Anna & Capo Plaza 🇮🇹

7 – Mon Amour- Annalisa 🇮🇹

8 – Italodisco-The Kolors 🇮🇹

9 – Quevedo Brzp Music Session, Vol. 52- Quevedo & Bizarrap 🇪🇦🇦🇷

10 –Come Vuoi- Geolier 🇮🇹

11 – Un briciolo di allegria- Blanco e Mina 🇮🇹

12 – Disco Paradise- Fedez, Annalisa e Articolo 31 🇮🇹

13 – Bon Ton- Drillionaire 🇮🇹

14 –Guasto d’amore- Bresh & Shune 🇮🇹

15 – Rubami La Notte -Pinguini Tattici Nucleari 🇮🇹

16 – Hoe- Tedua feat. Sfera Ebbasta 🇮🇹

17 – Flowers -Miley Cyrus 🇺🇲

18 – Bellissimissima- Alfa 🇮🇹

19 – Ci Pensiamo Domani- Angelina Mango 🇮🇹

20 –Il Bene Nel Male- Madame 🇮🇹

I 20 ALBUM PIU’ VENDUTI NEl 2023 IN ITALIA

1 – Il Coraggio dei bambini – Atto II- Geolier 🇮🇹

2 – Sirio -Lazza 🇮🇹

3 – La Divina Commedia- Tedua 🇮🇹

4 – Fake News- Pinguini Tattici Nucleari 🇮🇹

5 – Materia – Prisma- Marco Mengoni 🇮🇹

6 – X2VR- Sfera Ebbasta 🇮🇹

7 – Milano Demons- Shiva 🇮🇹

8 – Rave, Eclissi- Tananai 🇮🇹

9 – Madreperla- Guè 🇮🇹

10 –Alba- Ultimo 🇮🇹

11 – Rush! -Maneskin 🇮🇹

12 –Innamorato- Blanco 🇮🇹

13 – 10- Drillionaire 🇮🇹

14 – C@ra++ere S?ec!@le- Thasup 🇮🇹

15 –Io non ho paura – Ernia 🇮🇹

16 –Noi, Loro, Gli Altri Deluxe, Marracash 🇮🇹

17 – Cvlt- Salmo & Noyz Narco 🇮🇹

18 – Persona- Marracash 🇮🇹

19 – Santana Season- Shiva 🇮🇹

20 – Ok. Respira- Elodie 🇮🇹

