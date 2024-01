“Respirare”, il travolgente secondo singolo dei Velia

“Respirare”, il secondo singolo dei Velia fuori dall’11 gennaio, è perfetto. Il duo composto da Irene Cavallo e Matteo Giannaccini Gravante, di cui abbiamo già scritto in occasione dell’uscita del loro singolo d’esordio “Scogli”, ha pubblicato un brano profondamente diverso dal precedente ma allo stesso modo travolgente.

La vena cantautorale del duo, che rimane comunque presente e ben marcata, lascia spazio a una ancora più forte presenza dell’elettronica. Il brano abbandona le sonorità della ballad a favore di un ritmo incalzante e ben scandito, che riflette l’intensità emotiva che il duo ha inserito in tutto il brano.

“Respirare” racconta un momento intenso. La protagonista si trova in una stanza affollata, pronta a condividere il peso di un grave trauma subito. In un contesto dove gli altri aspettano emozioni forti, la ragazza sperimenta una dissociazione. Il brano è un viaggio emotivo che esplora la complessità del reagire davanti a un trauma, a un dolore che rende la vita quasi insostenibile, ed esalta la bellezza di trovare un conforto nei momenti del bisogno.

L’ascoltatore dunque è travolto da un ritmo potente, da un’elettronica molto presente, che contribuisce a scatenare molteplici emozioni in chi indossa un paio di cuffie e si concede 3 minuti di musica. Il risultato è un brano trascinante, che coinvolge e travolge emotivamente.

Scritto e prodotto da Irene Cavallo e Matteo Giannaccini Gravante, per l’appunto i Velia, “Respirare” è disponibile per l’ascolto sulle piattaforme di streaming e anticipa l’EP, la cui uscita è prevista in estate, e il tour seguito da Altini Booking e in partenza nel mese di febbraio.

