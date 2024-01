Top of the Charts: il rapper 21 Savage conquista l’Europa

Sale in testa alla classifica degli album in diversi Paesi il rapper Usa 21 Savage. Per il resto tengono ancora Noah Kahan e Kenya Grace



SINGOLI: Spiti- Sidharta ft Yll Limani

ALBUM: The Absolute vol.1 – Dafina Zeqiri



SINGOLI: Kryptonite-Miyagi & Endshpil

ALBUM: NARRATIVE- Miyagi & Endshpil



SINGOLI:Prada-Cassö / Raye / D-Block Europe

ALBUM:The Hackney Diamonds- Rolling Stones



SINGOLI:Bilmək Olmaz- Aygün Kazımova

ALBUM: NARRATIVE- Miyagi & Endshpil



SINGOLI Fiandre:Prada -Cassö / Raye / D-Block Europe

SINGOLI Vallonia: Houdini-Dua Lipa

RADIO Germanofona:Now and then- The Beatles

ALBUM Fiandre: Per ongeluk – Pommelien Thijs

ALBUM Vallonia:La melo est gangx- Gazo & Tiakola



SINGOLI:Italodisco- The Kolors

ALBUM: NARRATIVE- Miyagi & Endshpil



SINGOLI:Houdini- Dua Lipa

ALBUM: Unreleased -MBT



SINGOLI: Dopamin-Viktor Sheen

ALBUM: Planeta opic- Viktor Sheen



SINGOLI:Greedy- Tate McRae

ALBUM: American dream- 21 Savage



SINGOLI nazionali:Sad kad znas – Parni Valjak Feat. Igor Drvenkar

SINGOLI internazionali: Houdini-Dua Lipa

ALBUM nazionali: Totalno Drukčiji Od Drugih- Vjestice

ALBUM internazionali: 1989 Taylor’s Version- Taylor Swift



SINGOLI: 555-Kesi & Gilli

ALBUM: Kiko club- Gilli



SINGOLI:Strangers – Kenya Grace

ALBUM: NARRATIVE- Miyagi & Endshpil



SINGOLI:Timanttei- Mirella

ALBUM:Timanttei-Mirella



SINGOLI: Peit génie – Jungeli

ALBUM:La route est longue – Jul



SINGOLI: Time-Luciano

ALBUM: Fieber- OG Keemo



SINGOLI: Stick season- Noah Kahan

ALBUM:Broken by desire heavenly sent -Lewis Capaldi



SINGOLI nazionali:Allou-Toquel, Lila, Beyond

SINGOLI internazionali: Greedy- Tate McRae

ALBUM: Panta Kai Pote- Antonis Remos



SINGOLI: Stick season- Noah Kahan

ALBUM:Stick season- Noah Kahan



SINGOLI:Skina- Patri!k, Luigi

ALBUM:Vogguvisur -Hafdis Huld



SINGOLI nazionali:- Em yashrel khi- Eyal Golan

SINGOLI internazionali: I can’t stop loving you- Ray Charles

ALBUM:American dream- 21 Savage



SINGOLI:Everyday- Takagi & Ketra ft Shiva, Anna & Geolier

ALBUM: Tunnel- Simba La Rue



SINGOLI: Dreaming- Marshmello, Pink &Sting

ALBUM:NARRATIVE- Miyagi & Endshpil



SINGOLI: Akpabink- Jessika Shy

ALBUM: Pasaka- Jessika Shy



SINGOLI:Si no estas- Iñigo Quintero

ALBUM:American dream- 21 Savage



SINGOLI: Flowers – Miley Cyrus

ALBUM: American dream- 21 Savage



SINGOLI nazionali: Human-Vikkstar & Shaun Farrugia

SINGOLI internazionali:Houdini- Dua Lipa

ALBUM: American dream- 21 Savage



SINGOLI: Pronzaj- Miyagi & Endshpil

ALBUM: NARRATIVE- Miyagi & Endshpil



SINGOLI: Badebussen -Dj mØmØ feat. kjartan lauritzen

ALBUM: Egoland-Undergrunn



SINGOLI:Stick season- Noah Kahan

ALBUM: Wonderland-Kevin



SINGOLI:Stumblin’ In- Cyril

ALBUM: PROBL3M- PROBL3M



SINGOLI:Tata- Slow J

ALBUM: 1989 (Taylor’s Version)- Taylor Swift



SINGOLI nazionali: Pentru Ca- Andia ft Deliric

SINGOLI internazionali:Lose control- Teddy Swims

ALBUM: NARRATIVE- Miyagi & Endshpil



SINGOLI: Night Of Happy Hopes – Nikolay Baskov & Larisa Dolina & Dima Bilan & Yulianna Karaulova & Kor akadjemii igorja krutogo

ALBUM:NARRATIVE- Miyagi & Endshpil



RADIO:Bruciasse il cielo-Blanco



SINGOLI nazionali: Petrov-Petrov

SINGOLI internazionali: The feeling- Lost Frequencies

ALBUM:American dream- 21 Savage



SINGOLI:Sunset – Separ, Jeey Lee & PTK

ALBUM: Flowdemort- Separ



SINGOLI nazionali: O..s teboj – Fed Horses

SINGOLI internazionali: Stick seasn- Noah Kahan

ALBUM:American dream- 21 Savage



SINGOLI:Manos rotas- Dellafuente, Morad

ALBUM:Debarajuste piramidal- El ultimo de la fila



SINGOLI:Svar- C.Gambino

ALBUM:In memory of some stand up guys- C.Gambino



SINGOLI: Wonderful life – 6PM Records / Luciano / Hurts

ALBUM: Loch dür Zyt- Züri West



SINGOLI:Yakiskli – Kofn X Singe

ALBUM: American dream- 21 Savage



SINGOLI:Find me -Klavdia Petrivna

ALBUM:NARRATIVE- Miyagi & Endshpil



SINGOLI:No woman no cry – T. Danny ft Young Fly

ALBUM: Ezer Nap- T.Danny

