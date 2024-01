Airplay e downloads: classifica “rosa” con Dua Lipa, Kenya Grace e Tate McRae

Dua Lipa e Tate Mc Rae sono le protagoniste di chart tutte in rosa

I 10 SINGOLI PIU’ SUONATI IN EUROPA

1.Houdini- Dua Lipa 🇬🇧

2.Greedy-Tate McRae 🇨🇦

3.Strangers – Kenya Grace 🇬🇧

4.Overdrive- Ofenbach ft Norma Jean Martine 🇫🇷 🇺🇸

5.Cruel summer- Taylor Swift 🇺🇸

6.Gimme love – Sia 🇦🇺

7.Water-Tyla 🇿🇦

8.Lovin on me – Jack Harlow 🇺🇸

9.On my love- Zara Larsson & David Guetta 🇸🇪 🇫🇷

10.Lil boo thang- Paul Russell 🇺🇸

I 10 SINGOLI EUROPEI PIU’ SUONATI

1.Houdini- Dua Lipa 🇬🇧

2.Strangers – Kenya Grace 🇬🇧

3.Overdrive- Ofenbach ft Norma Jean Martine 🇫🇷 🇺🇸

4.On my love- Zara Larsson & David Guetta 🇸🇪 🇫🇷

5.Angel Eyes -Asdis 🇮🇸

6.The feeling- Lost Frequecies 🇧🇪

7.Prada- Casso, Raye & D Block Europe 🇬🇧

8.When we were young – David Guetta & Kim Petras 🇫🇷 🇩🇪

9.Body Moving- Eliza Rose & Calvin Harris 🇬🇧

10.Tattoo- Loreen 🇸🇪

I 10 SINGOLI PIU’ VENDUTI IN EUROPA

1.Greedy-Tate McRae 🇨🇦

2.Houdini- Dua Lipa 🇬🇧

3.Strangers- Kenya Grace 🇬🇧

4.Lose control- Teddy Swims 🇺🇸

5.Overdrive- Ofenbach ft Noram Jean Martine 🇫🇷 🇺🇸

6.Si no estas- Inigo Quintero 🇪🇸

7.Prada- Casso, Raye & D Block Europe 🇬🇧

8.Lovin on me – Jack Harlow 🇺🇸

9.Vois sur ton chemin – Bennett 🇩🇪

10.Cruel summer- Taylow Swift 🇺🇸

I 10 SINGOLI EUROPEI PIU’ VENDUTI

1.Houdini- Dua Lipa 🇬🇧

2.Strangers- Kenya Grace 🇬🇧

3.Si no estas- Inigo Quintero 🇪🇸

4.Overdrive- Ofenbach ft Noram Jean Martine 🇫🇷 🇺🇸

5.Prada- Casso, Raye & D Block Europe 🇬🇧

6.Vois sur ton chemin – Bennett 🇩🇪

7.Petit genie -Jungeli, Imes Es & Alonzo ft Abou de Being & Lossa 🇫🇷

8.Komet- Udo Lindenberg & Apache 207 🇩🇪

9.Wonderful life- Luciano, 6PM & Sira ft Hurts 🇩🇪 🇬🇧

10.Ja sagen- Hava 🇩🇪

