Road to Eurovision 2024: le scelte di Austria e Georgia. La situazione attuale

Primi annunci del nuovo anno in vista dell’Eurovision Song Contest 2024, in programma dal 7 all’11 maggio prossimo a Malmö, che il 30 Gennaio celebrerà il sorteggio delle semifinali per collocare ciascun Paese in gara. Per quella data si saprà se sarà in gara o meno la Romania, che ha chiesto ed ottenuto più tempo dalla Ebu per questioni economiche.

Kaleen, al secolo Marie-Sophie Kreiss, 30 anni, sarà la rappresentante austriaca, scelta internamente da Ort. Ex ballerina, cinque volte protagonista ai mondiali, oltre ad essere cantautrice è anche coreografa. Nel 2018, a Lisbona, ha fatto da stand in per diversi Paesi, ed è stata ballerina e coreografa degli interval act. Nel 2021 è stata la direttrice creativa per le performance allo Junior Eurovision di Spagna e Bulgaria; nel 2022 è stata la direttrice artistica per la Spagna. Un album all’attivo.

Nutsa Buzaladze ha una freschissima popoliarità internazionale visto che recentemente è entrata a far parte del cast di American Idol 2023. Ma prima ancora aveva preso parte anche ad altri talent show come The Voice of Turkey, Georgia’s Got Talent e alle versioni georgiane di “Tale e quale show” e “Ballando con le stelle”.

Paesi in gara all’Eurovision 2024

Questa la lista con le rispettive emittenti:

Albania – (artista Besa Kokhedima) RTSH Armenia – AMPTV Australia – SBS Austria – (artista Kaleen)- ORF Azerbaigian – İctimai Belgio (artista: Mustii) – RTBF Cechia – (artista Aiko) – ČT Cipro (artista: Silia Kapsis) – CyBC Croazia – HRT Danimarca – DR Estonia – ERR Finlandia – YLE Francia (artista: Slimane) – FT Georgia – (artista: Nutsa Buzaladze) GPB Germania – ARD/NDR Grecia (artista: Marina Satti) – ERT Islanda – RÚV Irlanda – RTÉ Israele – Kan Italia – RAI Lettonia – LTV Lituania – LRT Lussemburgo – RTL Malta – PBS Moldavia – TRM Norvegia – NRK Paesi Bassi – (artista Joost Kleln) AVROTROS Polonia – TVP Portogallo – RTP Regno Unito – (artista: Olly Alexander) BBC San Marino – SMRTV Serbia – RTS Slovenia – (artista: Raiven) RTVSLO Spagna – RTVE Svezia – SVT Svizzera – SRG SSR Ucraina – Suspilne

Mi piace: Mi piace Caricamento...