“Glow”, il nuovo singolo dei We Are Domi per riscaldarsi dal freddo inverno

È uscito il 19 gennaio “Glow”, l’ultimo singolo della band ceca We Are Domi (li ricorderete per la loro partecipazione all’Eurovision 2022, a Torino, con “Lights Off”). Il brano, dalle inconfondibili sonorità elettroniche tipiche della band unite a una melodia avvolgente, trasporta gli ascoltatori in un viaggio interiore attraverso emozioni invernali, con liriche che dipingono un ritratto suggestivo della stagione fredda.

La band, formata dalla cantante Dominika Hašková, dal chitarrista Casper Hatlestad e dal tastierista Benjamin Rekstad, aveva per certi versi “spoilerato” il brano nel 2020 in una versione live casalinga che si può trovare sulla loro pagina Facebook. I fan di vecchia data, dunque, non sono rimasti sorpresi nell’ascoltare lo spoiler pubblicato pochi giorni fa in un post sul profilo Instagram ufficiale.

“Glow” racconta di un inverno, freddo ma affascinante, che inizia con la bellezza della neve che cade, delle giornate che si accorciano e della luce che scende. Il freddo, però, arriva e raffredda anche l’anima, che viene avvolta dall’oscurità lasciata dal sole tramontato troppo presto, e con esso arriva anche la sensazione di solitudine. La paura di sparire prende il sopravvento.

A volte però quello smarrimento porta una nuova vita, una rinascita metaforica che fa brillare di luce nuova. Il mondo gira troppo velocemente, la vita va avanti e le cose succedono. L’inverno dunque arriva e porta, letteralmente, una ventata d’aria fresca, ed è proprio quello il momento in cui lasciarsi andare e brillare.

Il brano, che ha le firme dei We Are Domi insieme a Ronald Janecek e Frankie Harper, è disponibile per l’ascolto su tutte le piattaforme di streaming.

