Top of the charts: dominano Dua Lipa e 21 Savage

Il rapper americano 21 Savage è ancora grande protagonista fra gli album mentre fra i singoli predomina ancora Dua Lipa



SINGOLI: Spiti- Sidharta ft Yll Limani

ALBUM: The Absolute vol.1 – Dafina Zeqiri



SINGOLI: Pronzaj- Miyagi & endshpil

ALBUM: NARRATIVE- Miyagi & Endshpil



SINGOLI:Time-Luciano

ALBUM:Einfach esct- Daniela Alfinito



SINGOLI:Bilmək Olmaz- Aygün Kazımova

ALBUM: NARRATIVE- Miyagi & Endshpil



SINGOLI Fiandre:Stick season- Noah Kahan

SINGOLI Vallonia: Houdini-Dua Lipa

RADIO Germanofona:Liebinglied- Blings

ALBUM Fiandre: Noodzakelijk verdriet- Froukje

ALBUM Vallonia:La melo est gangx- Gazo & Tiakola



SINGOLI:Overdrive- Ofenbach ft Norma Jean Martine

ALBUM: NARRATIVE- Miyagi & Endshpil



SINGOLI:Houdini- Dua Lipa

ALBUM: Unreleased -MBT



SINGOLI: Cool- Grey 256

ALBUM: Planeta opic- Viktor Sheen



SINGOLI:Oaed- Snik, Ivan Greko & Betaf Beats

ALBUM: American dream- 21 Savage



SINGOLI nazionali:Sad kad znas – Parni Valjak Feat. Igor Drvenkar

SINGOLI internazionali: Houdini-Dua Lipa

ALBUM nazionali: Tisina mora- Oliver Dragojevic

ALBUM internazionali: 1989 Taylor’s Version- Taylor Swift



SINGOLI: 555-Kesi & Gilli

ALBUM: Kiko club- Gilli



SINGOLI:Water-Tyla

ALBUM: NARRATIVE- Miyagi & Endshpil



SINGOLI:Timanttei- Mirella

ALBUM:Timanttei-Mirella



SINGOLI: Peit génie – Jungeli

ALBUM:La route est longue – Jul



SINGOLI: Vois sur ton chemin- Bennett

ALBUM: Ninetynine- Jazeek



SINGOLI: Stick season- Noah Kahan

ALBUM:Rolling stone- D Block Europe



SINGOLI nazionali:Allou-Toquel, Lila, Beyond

SINGOLI internazionali: Greedy- Tate McRae

ALBUM: Rock star – Stray Kids



SINGOLI: Stick season- Noah Kahan

ALBUM:Stick season- Noah Kahan



SINGOLI:Skina- Patri!k, Luigi

ALBUM:Vogguvisur -Hafdis Huld



SINGOLI nazionali:- Mi shshun eskah ymes- Rotem Cohen

SINGOLI internazionali: Father ocean- Monolink

ALBUM: Eugen banam – Eviatar Banai



SINGOLI:Nato per questo- Club Dogo & Marracash

ALBUM: Club Dogo-Club Dogo



SINGOLI: Body Moving – Eliza Rose & Calvin Harris

ALBUM:NARRATIVE- Miyagi & Endshpil



SINGOLI: Yes, and? – Ariana Grande

ALBUM: American dream- 21 Savage



SINGOLI:Greedy- Tate Mc Rae

ALBUM:American dream- 21 Savage



SINGOLI: Houdini- Dua Lipa

ALBUM: American dream- 21 Savage



SINGOLI nazionali: Human-Vikkstar & Shaun Farrugia

SINGOLI internazionali:Love on me- Jack Harlow

ALBUM: American dream- 21 Savage



SINGOLI: Pronzaj- Miyagi & Endshpil

ALBUM: NARRATIVE- Miyagi & Endshpil



SINGOLI: Wow- Ramon, hver gang vi mØtes

ALBUM: American dream- 21 Savage



SINGOLI:Tonight- Son Mieux

ALBUM: Noodzakelijk verdriet- Froukje



SINGOLI:Stumblin’ In- Cyril

ALBUM: PROBL3M- PROBL3M



SINGOLI:Tata- Slow J

ALBUM: 1989 (Taylor’s Version)- Taylor Swift



SINGOLI nazionali: Paharul sus- Nicole Cherry ft Puya

SINGOLI internazionali:Lose control- Teddy Swims

ALBUM:American dream- 21 Savage



SINGOLI: Houdini-Dua Lipa

ALBUM:NARRATIVE- Miyagi & Endshpil



RADIO:Houdini- Dua Lipa



SINGOLI nazionali: Sve Si Znala- Relja

SINGOLI internazionali: The feeling- Lost Frequencies

ALBUM:American dream- 21 Savage



SINGOLI:Sunset – Separ, Jeey Lee & PTK

ALBUM: Flowdemort- Separ



SINGOLI nazionali: Hej, muzikanti – Vlado Kreslin, Masayah, Donna M, Ajdina

SINGOLI internazionali: All out of fight – Pink

ALBUM:American dream- 21 Savage



SINGOLI:Manos rotas- Dellafuente, Morad

ALBUM: Nadie lo sabe lo que va pasar mañana- Bad Bunny



SINGOLI:Svar- C.Gambino

ALBUM:In memory of some stand up guys- C.Gambino



SINGOLI: Time- Luciano

ALBUM: Loch dür Zyt- Züri West



SINGOLI:Yakiskli – Kofn X Singe

ALBUM: -Karışık Kaset – EP-Semicenk

SINGOLI:It’s not for you -Maksym Borodin

ALBUM:NARRATIVE- Miyagi & Endshpil



SINGOLI:No woman no cry – T. Danny ft Young Fly

ALBUM: Memento- Azariah

Mi piace: Mi piace Caricamento...