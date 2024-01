Il nuovo EP di chiamamifaro “DEFAULT” è un capolavoro

È uscito il 12 gennaio “DEFAULT”, l’ultimo EP della cantautrice bergamasca chiamamifaro, e tutti dovrebbero godere di questo capolavoro. Andiamo con ordine e, prima di tessere le lodi di questa produzione, analizziamo tutto quanto nel dettaglio.

La raccolta, rilasciata sotto etichetta Columbia Label/Nigiri e distribuita da Sony Music Italy, è stato anticipato dai singoli “MA MA MA” (qui la nostra videointervista), “Santa Subito” (feat. Asteria), “Se parlo di te” e “La poesia”, brano con cui ha partecipato a Sanremo Giovani non riuscendo ad accedere alla fase finale.

All’interno di questo EP si trovano anche brani come “Rumore bianco”, “Labbra blu” (feat. YTAM), di cui consigliamo l’ascolto in cuffia per apprezzarne al meglio il mixaggio e “Monete”. In totale ci sono sette tracce che letteralmente sono una tira l’altra. Ogni brano chiama l’ascolto del successivo. Alla fine il risultato è un viaggio in cui non riesci a skippare una sola traccia perché, in un modo o nell’altro, tutte quante si incastrano alla perfezione con questo essere così una diversa dall’altra.

In un mondo in cui la musica a volte sembra fatta con lo stampino, con brani che sono solo la copia di mille riassunti e sembrano costruiti solo per inseguire i trend e per vendere tanto, “DEFAULT” di chiamamifaro rappresenta quella piacevole eccezione che fa riflettere, emozionare, piangere e ballare senza mai risultare banale. Ogni brano è denso di significato, ogni singola nota è messa al posto giusto e tutto funziona così bene da risultare straordinariamente perfetto.

È esattamente quel tipo di EP che si potrebbe tranquillamente riascoltare più volte senza mai stancarsi, perché ogni ascolto sarà diverso, unico e irripetibile. Ecco perché, senza mezzi termini, “DEFAULT” è un capolavoro e, ancora una volta, chiamamifaro non ha sbagliato un colpo.

“DEFAULT” è disponibile per l’ascolto su tutte le piattaforme di streaming musicale. L’uscita dell’EP sarà seguita, a marzo, da un tour nei club curato da Magellano Concerti. chiamamifaro si esibirà in tre date, i cui biglietti sono in vendita su DICE:

13 marzo 2024 – Milano – Apollo

14 marzo 2024 – Bologna – Locomotiv

21 marzo 2024 – Roma – Alcazar

