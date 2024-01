Festival di Sanremo 2024, tutti i duetti: scopriamo quali sono le novità italiane ed internazionali

Ufficializzata la lista dei duetti per la serata del giovedì del festival di Sanremo, il giorno 8 febbraio. Poche novità ma qualche nome mai visto al festival. Come Pino D’Angiò, che insieme ai BNKR44 farà rivivere la sua hit ma che idea o come La Niña forse tra le meno popolari al grande pubblico, è un’artista di nascita campana con un talento cantautorale versatile e affascinante. La sua voce, che mescola folk e suoni urban, le ha permesso di costruire in questi oltre 10 anni di carriera un repertorio interessantissimo. Protagonista anche in “Bar Stella” e nella fiction con Ranieri “La voce che hai dentro”

Diversi nomi internazionali: Aitana, che qui conosciamo bene, regina delle charts spagnole che duetterà con Sangiovanni nuovamente dopo la versione spagnola di “Farfalle”; Stef Burns, uno dei più grandi chitarristi al mondo, ex componente degli Huey Lewis and The News e a lungo collaboratore di Vasco Rossi (con Il Volo); la voce di Skin per i Santi Francesi, il cantautore anglo-italiano Jack Savoretti (per Diodato) e il dj e producer tunisino Ratchopper per Ghali.

Grandi ritorni: Eiffel 65, già in gara a Sanremo con “Quelli che non hanno età” (ma qui senza Gabry Ponte), Riccardo Cocciante, Ivana Spagna e Roberto Vecchioni. Inoltre, conosceremo BabelNova Orchestra, un collettivo di recente formazione guidato dal contrabbassista Pino Pecorelli, una formazione di 12 musicisti provenienti da tutto il mondo con la capacità di rappresentare con enorme qualità le sfumature e la bellezza della world music.

Di seguito l’elenco dei duetti e delle cover che ascolteremo nella quarta serata, venerdì 9 febbraio, del Festival di Sanremo 2024:

Alessandra Amoroso con Boomdabash – Medley

con – Medley Alfa con Roberto Vecchioni – Sogna ragazzo sogna

con – Sogna ragazzo sogna Angelina Mango e Quartetto d’archi dell’orchestra di Roma – La rondine

e – La rondine Annalisa con La Rappresentante di Lista e coro Artemia – Sweet dreams

con e – Sweet dreams BigMama con Gaia , La Niña e Sissi – Lady Marmelade

con , e – Lady Marmelade Bnkr44 con Pino D’Angiò – Ma quale idea

con – Ma quale idea Clara con Ivana Spagna e coro di voci bianche del Teatro Regio di Torino – Il cerchio della vita

con e – Il cerchio della vita Dargen D’Amico con BabelNova Orchestra – Omaggio a Ennio Morricone: “Modigliani” sulle note di The Crisis

con – Omaggio a Ennio Morricone: “Modigliani” sulle note di The Crisis Diodato con Jack Savoretti – Amore che vieni, amore che vai

con – Amore che vieni, amore che vai Emma con Bresh – Medley Tiziano Ferro

con – Medley Tiziano Ferro Fiorella Mannoia con Francesco Gabbani – Che sia benedetta e Occidentali’s Karma

con – Che sia benedetta e Occidentali’s Karma Fred De Palma con Eiffel65 – Medley Eiffel65

con – Medley Eiffel65 Gazzelle con Fulminacci – Notte prima degli esami

con – Notte prima degli esami Geolier con Guè , Luche e Gigi D’Alessio – Medley “Strade”

con , e – Medley “Strade” Ghali con Ratchopper , noto produttore tunisino – Medley “Italiano vero”

con , noto produttore tunisino – Medley “Italiano vero” Il Tre con Fabrizio Moro – Medley Fabrizio Moro

con – Medley Fabrizio Moro Il Volo con Stef Burns – Who wants to live forever

con – Who wants to live forever Irama con Riccardo Cocciante – Quando finisce un amore

con – Quando finisce un amore La Sad con Donatella Rettore – Lamette

con – Lamette Loredana Bertè con Venerus – Ragazzo mio (con l’arrangiamento di Ivano Fossati)

con – Ragazzo mio (con l’arrangiamento di Ivano Fossati) Mahmood con Tenores di Bitti – Com’è profondo il mare

con – Com’è profondo il mare Maninni con Ermal Meta – Non mi avete fatto niente

con – Non mi avete fatto niente Mr. Rain con Gemelli DiVersi – Mary

con – Mary Negramaro con Malika Ayane – La canzone del sole

con – La canzone del sole Renga e Nek – Medley

– Medley Ricchi e Poveri con Paola e Chiara – Sarà perché ti amo e Mamma Maria

con – Sarà perché ti amo e Mamma Maria Rose Villain con Gianna Nannini – Medley

con – Medley Sangiovanni con Aitana – Farfalle/Mariposas

con – Farfalle/Mariposas Santi Francesi con Skin – Hallelujah

con – Hallelujah The Kolors con Umberto Tozzi – Medley Tozzi

