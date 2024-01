Top of the charts: Noah Kahan conquista la vetta in diversi paesi d’Europa

Noah Kahan torna protagonista delle classifiche con “Stick season”, title track dell’omonimo album



SINGOLI:Lej- Don Xhoni & Dhurata Dora

ALBUM: The Absolute vol.1 – Dafina Zeqiri



SINGOLI: Snoj- Macan& AVG

ALBUM: NARRATIVE- Miyagi & Endshpil



SINGOLI:Prada- Cassö / Raye / D-Block Europe

ALBUM: Neujahrskonzert 2024 – New Year’s Concert- Wiener Philharmoniker / Christian Thielemann



SINGOLI:Bilmək Olmaz- Aygün Kazımova

SINGOLI Fiandre:Stick season- Noah Kahan

SINGOLI Vallonia: Houdini-Dua Lipa

RADIO Germanofona:Liebinsglied- Blings

ALBUM Fiandre: Het langste jaar- Het Zesde Metaal

ALBUM Vallonia: Chambre 140-PLK



SINGOLI:Italodisco-The Kolors

SINGOLI:Houdini- Dua Lipa

ALBUM: Unreleased -MBT



SINGOLI: cool-Grey 256

ALBUM: Ponya-Robin Zoot



SINGOLI:Oaed- Snik, Ivan Greko & Betaf Beats

ALBUM: American dream- 21 Savage



SINGOLI nazionali:Slatke suze, gorka ljubav- Vatra

SINGOLI internazionali: Overdrive- Ofenbach ftNorma Jean Martine

ALBUM nazionali: Poleti Ptico-Mirko Kulitic

ALBUM internazionali: The Hackney Diamons- Rolling Stones



SINGOLI: 555-Kesi & Gilli

ALBUM: Kiko club- Gilli



SINGOLI:Strangers- Kenya Grace

SINGOLI:Timanttei- Mirella

ALBUM:Timanttei-Mirella



SINGOLI: Peit génie – Jungeli

ALBUM:La route est longue – Jul



SINGOLI: Vois sur ton chemin- Bennett

ALBUM: Phönix aus der Asche – Fantasy



SINGOLI: Stick season- Noah Kahan

ALBUM:Saviors-Green Day



SINGOLI nazionali:Oaed- SNIK, Toquel & Voyage ft Ivan Greko & BeTaf Beats

SINGOLI internazionali: Yes, and? – Ariana Grande

ALBUM: Nirvana-Nirvana



SINGOLI: Stick season- Noah Kahan

ALBUM:Stick season- Noah Kahan



SINGOLI:SkKrumla-Iceguys

ALBUM:Vogguvisur -Hafdis Huld



SINGOLI nazionali:- Mi shshun eskah ymes- Rotem Cohen

SINGOLI internazionali: I can’t stop loving you-Ray Charles

ALBUM: Eugen banam – Eviatar Banai



SINGOLI:Nato per questo- Club Dogo & Marracash

ALBUM: Club Dogo-Club Dogo



SINGOLI: Body Moving – Eliza Rose & Calvin Harris

SINGOLI: Pasaka-Jessika Shy

ALBUM: Luktelk- Silvester Belt



SINGOLI:Frères Ennemis- Zola & Koba LaD

ALBUM:American dream- 21 Savage



SINGOLI: Yes, and? – Ariana Grande

ALBUM: American dream- 21 Savage



SINGOLI nazionali: Humans- Vikkstar & Shaun Farrugia

SINGOLI internazionali:Yes, and? – Ariana Grande

ALBUM: Keys to Your Ruin- Sonic Storm



SINGOLI: Pronzaj- Miyagi & Endshpil

SINGOLI: Jeg vil ha (parlamentet)- Fjellrev & roc meiniac

ALBUM: 1989 (taylor’s version)- Taylor Swift



SINGOLI:Stick season – Noah Kahan

ALBUM: Noodzakelijk verdriet- Froukje



SINGOLI:Stumblin’ In- Cyril

ALBUM: Despresya-Kartky



SINGOLI:Tata- Slow J

ALBUM: 1989 (Taylor’s Version)- Taylor Swift



SINGOLI nazionali: Paharul sus- Nicole Cherry ft Puya

SINGOLI internazionali:Lose control- Teddy Swims

ALBUM:Coldmode- Robi & Aerozen



SINGOLI: Houdini-Dua Lipa

RADIO:I believe in love again – Peggy Gou feat. Lenny Kravitz



SINGOLI nazionali: Sve Si Znala- Relja

SINGOLI internazionali:Overdrive- Ofenbach ft Norma Jean Martine

ALBUM:Wall of eyes- The smile



SINGOLI:Sunset – Separ, Jeey Lee & PTK

ALBUM: Flowdemort- Separ



SINGOLI nazionali: Hej, muzikanti – Vlado Kreslin, Masayah, Donna M, Ajdina

SINGOLI internazionali: Stick season- Noah Kahan

ALBUM:American dream- 21 Savage



SINGOLI Young Miko: Bzrp Music Session vol.58- Bizzarap, Young Miko

ALBUM: Agua-Chanel



SINGOLI:Lean & Sprite- Owen &Asme

ALBUM:Tid & Tro-Viktor Leksello



SINGOLI: Yes, and? – Ariana Grande

ALBUM: American dream- 21 Savage



SINGOLI:Yakiskli – Kofn X Singe

ALBUM: -Karışık Kaset – EP-Semicenk

SINGOLI:It’s not for you -Maksym Borodin

SINGOLI:No woman no cry – T. Danny ft Young Fly

ALBUM: Eva Czepregi – Jubileum+

