Le canzoni che non sentiremo ad Eurovision 2024: “Go Tobann”, il techno-folk in gaelico di AILSHA

Riprendiamo la nostra rubrica che ci porta a scoprire i brani migliori fra quelli che hanno perso le selezioni nazionali per l’Eurovision Song Contest e quindi non sentiremo sul palco svedese.

“Go Tobann” è un brano che alterna le sonorità celtiche alla techno ed all’elettronica portato il gara da Ailsha Davey, in arte solo AILSHA. Sarebbe stato il ritorno per un brano in lingua irlandese all’Eurovision a 52 anni dall’ultima volta ma nonostante il buon consenso di pubblico, ha chiuso solo al secondo posto

Figlia d’arte di Shaun Davey (compositore della soundtrack del primo film de “Le Cronache di Narnia”), Ailsha Davey scrive musica per i videogiochi, ultimo dei quali quello per la versione videogame del Grande Fratello britannico. Da qualche tempo attiva anche come cantautrice ha all’attivo alcuni singoli, per la precisione cinque, passati in alta rotazione sulla BBC

Mi piace: Mi piace Caricamento...