Eurovision Song Contest 2024, il sorteggio delle semifinali e la programmazione Rai

Ufficiale il posizionamento nelle semifinali dei 31 Paesi che – sui 36 partecipanti all’Eurovision Song Contest 2024, devono passare dalla qualificazione. I Big 5 e la Svezia padrona di casa hanno invece sorteggiato in quale delle due semifinali dovranno votare. Dopo diversi anni, Italia e San Marino si trovano insieme: sono nella seconda semifinale di giovedì 11 maggio.

PRIMA SEMIFINALE- Martedì 7 Maggio

Prima metà

Ucraina

Cipro – Silia Kapsis – “Liar”

Polonia

Serbia

Lituania

Croazia

Irlanda – Bambie Thug – “Doomsday blue“

Seconda metà

Slovenia – Raiven – “Veronika“

Islanda

Finlandia

Portogallo

Lussemburgo – Tali – “Fighter“

Australia

Azerbaigian

Moldavia

Trasmetterano e voteranno anche:

Svezia

Germania

Regno Unito – Olly Alexander

SECONDA SEMIFINALE- Giovedì 9 Maggio



Prima metà

Austria – Kaleen – “We will rave”

Malta

Svizzera

Grecia – Marina Satti

Cechia – Aiko – “Pedestal“

Albania – Besa Kokëdhima – “Zemrën n’dorë“

Danimarca

Armenia

Seconda metà

Israele

Estonia

Georgia – Nutsa Buzaladze

Paesi Bassi – Joost Klein

Norvegia

Lettonia

San Marino

Belgio – Mustii

Trasmetterano e voteranno anche:

Spagna

Italia

Francia – Slimane – “Mon amour”

La Rai: finale su Rai

La Rai ha confermato in toto le modalità di trasmissione della rassegna. Esattamente come per l’anno scorso le semifinali di martedì 7 e giovedì 9 maggio andranno in onda su Rai 2, mentre la finale di sabato 11 maggio sarà in diretta sulla rete ammiraglia Rai 1.

Anche per l’edizione 2024 dell’Eurovision Song Contest è prevista la trasmissione su Rai Radio 2, che storicamente trasmette l’evento in modulazione di frequenza come anche in DAB, oltre allo streaming via internet sulla piattaforma RaiPlay e alla trasmissione su Radio 2 Visual (canale 202 DTT).

