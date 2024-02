Top of the charts: comandano Ariana Grande e Noah Kahan

Lo statunitense Noah Kahan è ancora grande protagonista, ma riecco ai vertici Ariana Grande



SINGOLI:Lej- Don Xhoni & Dhurata Dora

ALBUM: The Absolute vol.1 – Dafina Zeqiri



SINGOLI: Snoj- Macan& AVG

ALBUM: NARRATIVE- Miyagi & Endshpil



SINGOLI:Prada- Cassö / Raye / D-Block Europe

ALBUM: Phönix aus der Asche- Fantasy



SINGOLI:Bilmək Olmaz- Aygün Kazımova

ALBUM: NARRATIVE- Miyagi & Endshpil



SINGOLI Fiandre:Stick season- Noah Kahan

SINGOLI Vallonia: Lose control- Teddy Swims

RADIO Germanofona:Liebinsglied- Blings

ALBUM Fiandre: Per ongeluk-Pommelien Thijs

ALBUM Vallonia: Chambre 140-PLK



SINGOLI:Italodisco-The Kolors

ALBUM: NARRATIVE- Miyagi & Endshpil



SINGOLI:Houdini- Dua Lipa

ALBUM: Unreleased -MBT



SINGOLI: cool-Grey 256

ALBUM: Ponya-Robin Zoot



SINGOLI:Oaed- Snik, Ivan Greko & Betaf Beats

ALBUM: 1111- Toquel



SINGOLI nazionali:Slatke suze, gorka ljubav- Vatra

SINGOLI internazionali: Houdini-Dua Lipa

ALBUM nazionali: Monologue-Mia Dimsic

ALBUM internazionali: Fe3O4: Break-Nmixx



SINGOLI: Sent- Artigeardit & Lamin

ALBUM: Kiko club- Gilli



SINGOLI:Prada- Casso, Raye & D Block Europe

ALBUM: So Be It-Hearty Cavemus



SINGOLI:Timanttei- Mirella

ALBUM:Timanttei-Mirella



SINGOLI: Peit génie – Jungeli

ALBUM: Decennie– Jul



SINGOLI: Zornig – Ski Aggu

ALBUM: 40 Jahre Onkelz- Live im Waldstadion- Bohse Onkelz



SINGOLI: Stick season- Noah Kahan

ALBUM:Bitter sweet love- James Arthur



SINGOLI nazionali:8A- Ivan Greko & SNIK

SINGOLI internazionali: redrum-21 Savage

ALBUM: Nirvana-Nirvana



SINGOLI: Stick season- Noah Kahan

ALBUM:Stick season- Noah Kahan



SINGOLI:SkKrumla-Iceguys

ALBUM:Vogguvisur -Hafdis Huld



SINGOLI nazionali:- Basuf hakol yehih bshadr- Lior Narkis

SINGOLI internazionali: Clocks- Coldplay

ALBUM: Eugen banam – Eviatar Banai



SINGOLI: Moon- Ava, Capo Plaza & Tony Boy

ALBUM: Club Dogo-Club Dogo



SINGOLI: Yes, and?- Ariana Grande

ALBUM:NARRATIVE- Miyagi & Endshpil



SINGOLI: Pasaka-Jessika Shy

ALBUM: Akpabink- Jessika Shy



SINGOLI:Greedy- Tate Mc Rae

ALBUM:Frères Ennemis- Zola & Koba LaD



SINGOLI: Yes, and? – Ariana Grande

ALBUM:Geto Varijante – EP- Seksi & Cunami Flo



SINGOLI nazionali: Humans- Vikkstar & Shaun Farrugia

SINGOLI internazionali:Yes, and? – Ariana Grande

ALBUM: Keys to Your Ruin- Sonic Storm



SINGOLI: Snoj- Macan& AVG

ALBUM: NARRATIVE- Miyagi & Endshpil



SINGOLI: Jeg vil ha (parlamentet)- Fjellrev & roc meiniac

ALBUM: Dj mØmØ presenterer: bukkene bruse pÅ badeland-Dj mØmØ



SINGOLI:Unhelathy – Anne Marie ft Shania Twain

ALBUM: Wall of Eyes- The smile



SINGOLI:Stumblin’ In- Cyril

ALBUM: Kulti XLi- Kult



SINGOLI:Tata- Slow J

ALBUM: Afrofado- Slow J



SINGOLI nazionali: Oameni-Smiley

SINGOLI internazionali: Water-Tyla

ALBUM:Coldmode- Robi & Aerozen



SINGOLI: Houdini-Dua Lipa

ALBUM:NARRATIVE- Miyagi & Endshpil



RADIO: Tokyo-Gaia



SINGOLI nazionali: Naslovna- Amna & Biba

SINGOLI internazionali:Overdrive- Ofenbach ft Norma Jean Martine

ALBUM:Geto Varijante – EP- Seksi & Cunami Flo



SINGOLI:Sunset – Separ, Jeey Lee & PTK

ALBUM: Flowdemort- Separ



SINGOLI nazionali: Zvezda – Anika Horvat

SINGOLI internazionali: Crazy again – Gossip

ALBUM:American dream- 21 Savage



SINGOLI Young Miko: Bzrp Music Session vol.58- Bizzarap, Young Miko

ALBUM: Sol Maria-Eladio Carrion



SINGOLI:Kyte- Benjamin Ingrosso

ALBUM:In memory of some standup guys- C.Gambino



SINGOLI: Greedy- Tate McRae

ALBUM: Loch dür Zyt- Züri West



SINGOLI:Yakiskli – Kofn X Singe

ALBUM: -Karışık Kaset – EP-Semicenk

SINGOLI:Jakbi ne ti- Maksym Borodin

ALBUM:NARRATIVE- Miyagi & Endshpil



SINGOLI:No woman no cry – T. Danny ft Young Fly

ALBUM: Memento-Ahzariah

