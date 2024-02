Road to Eurovision 2024: le scelte di Spagna, Ucraina, Malta e Norvegia e la situazione

Grande fine settimana di selezioni per l‘Eurovision Song Contest 2024. Si agggiungono altre 4 canzoni al lotto, che promettono decisamente spettacolo. In Spagna il Benidorm Fest ha regalato il biglietto per Malmö al duo Nebulossa, con la loro “Zorra”, canzone dal sound anni 80 che attraverso la riappropriazione di un insulto (Zorra è una donna di facili costumi, in spagnolo) propone un inno all’autodeterminazione delle donne.

Dal Vidbir ucraino è uscita, senza alcuna sorpresa, l’accoppiatta formata dalle due artiste ucraine più famose in patria ed in Europa in questo momento, vale a dire alyona alyona& Jerry Heil, entrambe vincitrici (separatamente) del People’s Choice ai Music Moves Europe Talent Awards. La loro Teresa & Maria è ispirata alle figure della Madonna e di Madre Teresa di Calcutta.

Saranno invece i Gåte con “Ulveham” a rappresentare la Norvegia all’Eurovision 2024. Dopo 28 anni torna in concorso un brano in lingua norvegese, rivisitazione in chiave moderna di un’antica ballata centenaria della tradizione folk norvegese. Sicuramente più a sorpresa la vittoria di Sarah Bonnici a Malta. Figlia del presidente dell’Hamrun Spartans, uno dei club di prima divisione maltese e nonchè amministratore delegato della Mercury Tower, il più grande complesso commerciale e residenziale maltese, Bonnici, reduce da X Factor, canterà “Loop”.

PRIMA SEMIFINALE- Martedì 7 Maggio

Prima metà

Ucraina – alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria

Cipro – Silia Kapsis – “Liar”

Polonia

Serbia

Lituania

Croazia

Irlanda – Bambie Thug – “Doomsday blue“

Seconda metà

Slovenia – Raiven – “Veronika“

Islanda

Finlandia

Portogallo

Lussemburgo – Tali – “Fighter“

Australia

Azerbaigian

Moldavia

Trasmetterano e voteranno anche:

Svezia

Germania

Regno Unito – Olly Alexander

SECONDA SEMIFINALE- Giovedì 9 Maggio

Prima metà

Austria – Kaleen – “We will rave”

Malta – Sarah Bonnici- “Loop“

Svizzera

Grecia – Marina Satti

Cechia – Aiko – “Pedestal“

Albania – Besa – “Zemrën n’dorë“

Danimarca

Armenia

Seconda metà

Israele

Estonia

Georgia – Nutsa Buzaladze

Paesi Bassi – Joost Klein

Norvegia- Gåte -“Ulveham”

Lettonia

San Marino

Belgio – Mustii

Trasmetterano e voteranno anche:

Spagna- Nebulossa – Zorra

Italia

Francia – Slimane – “Mon amour”

