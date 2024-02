Stasera via al Festival di Sanremo 2024: subito tutte le 30 canzoni in gara

Scatta alle 20.30 su Rai 1 dopo l’anteprima col Prima Festival l’edizione 2024 del Festival di Sanremo 2024: 30 canzoni, un solo vincitore che rappresenterà – salvo sua rinuncia – l’Italia all’Eurovision Song Contest 2024 sul palco della Malmö Arena nella finale di sabato 11 Maggio.

Conduttore insieme ad Amadeus nella prima serata Marco Mengoni, vincitore del Festival di Sanremo 2013 e 2023. Ma sarà possibile come sempre fruire della diretta anche in Radio, per la precisione Radio 2, radio ufficiale della rassegna col commento di Gino Castaldo ed Ema Stokholma.

Ci saranno ben 14 esordienti assoluti: Alessandra Amoroso, Alfa, Angelina Mango, BigMama, BNKR44, Clara, Fred De Palma, Gazzelle, Geolier, Ghali, Il Tre, La Sad, Maninni, Rose Villain, Santi Francesi, ai quali si aggiungono i Negramaro, esordienti nella categoria principale (e anche quest’anno unica) dopo l’unica partecipazione del 2005 fra i Giovani.

Quanto ai vincitori del Festival di Sanremo ritroviamo Mahmood (unico ad averne vinti due), Emma, Diodato, Il Volo, Umberto Tozzi (che lo ha vinto nel 1987 con Morandi e Ruggeri).

Le trenta canzoni che sentiremo stasera

Alessandra Amoroso – Fino a qui (Universal)

Alfa – Vai! (Artist First)

Angelina Mango – La noia (Universal)

Annalisa – Sinceramente (Warner)

BigMama – La rabbia non ti basta (Sony)

BNKR44 – Governo punk (Universal)

Clara – Diamanti grezzi (Universal)

Dargen D’Amico – Onda alta (Universal)

Diodato – Ti muovi (Carosello)

Emma – Apnea (Universal)

Fiorella Mannoia – Mariposa (Universal)

Fred De Palma – Il cielo non ci vuole (Universal)

Gazzelle – Tutto qui (Maciste Dischi distr. Sony)

Geolier – I p’ me, tu p’ te (Warner)

Ghali – Casa mia (Universal)

Il Tre – Fragili (Sugar)

Il Volo – Capolavoro (Sony)

Irama – Tu no (Warner)

La Sad – Autodistruttivo (BMG)

Loredana Bertè – Pazza (Warner)

Mahmood – Tuta gold (Universal)

Maninni – Spettacolare (Warner)

Mr. Rain – Due altalene (BMG)

Negramaro – Ricominciamo tutto (Sugar)

Renga Nek – Pazzo di te (Universal)

Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita (Universal)

Rose Villain – Click boom! (Universal)

Sangiovanni – Finiscimi (Sugar)

Santi Francesi – L’amore in bocca (Sony)

The Kolors – Un ragazzo una ragazza (Universal)

Il regolamento della prima serata

Nella prima serata voterà la sola sala stampa e come annunciato da Amadeus conosceremo a fine serata solamente i primi cinque classificati, non è chiaro se in ordine di classifica o meno.

Euromusica ovviamente vi racconterà come ogni anno la rassegna, con il sottoscritto e con Beppe Dammacco in diretta dall’Ariston.

Mi piace: Mi piace Caricamento...