“La noia” di Angelina Mango vince il Festival di Sanremo 2024

Il Festival di Sanremo 2024 torna appannaggio di una donna dieci anni dopo Arisa. Angelina Mango con “La noia” si porta a casa la prestigiosa statuetta e consacra così una carriera fulminante che ha visto la ventiduenne figlia d’arte (il padre era il compiato Pino Mango, la mamma Laura Valente ex Matia Bazar) vincere molto nell’ultimo anno e mezzo.

“La cumbia della noia”, sarà noto nelle prossime ore appena la Rai renderà pubbliche le votazioni ha trionfato grazie al massiccio apporto della stampa, visto che il televoto aveva premiato con il 60 percento Geolier, arrivato secondo (16, 1 al televoto per la vincitrice), Terza Annalisa (8 percento al televoto), quarto Ghali (8,3 percento), quinto Irama (7,5)

In top 10, .a grande sorpresa è Alfa, giovanissimo che la fanbase al televoto ha spinto in Top 10 a dispetto del pezzo che sembra una cover degli OneRepublic. Penalizzati dalla scarsa popolarità i giovani, che ancora una volta – nonostante alcuni abbiano fra le canzoni migliori – vengono a fare tappezzeria perchè non possono competere con i big del televoto.

Emma paga un brano che è la cosa migliore da lei mai portata al Festival ma che si perde in una marea di canzoni uptempo, Alessandra Amoroso debutta con un degnissimo nono posto a consolidamento di una carriera decennale, anche in questo caso a dispetto di un pezzo brutto.

Vince un’etichetta discografica completamente fuori dal giro dei grandi marchi, ovvero La Tarma Records: l’ultima volta era successo nel 2008 con Giò di Tonno e Lola Ponce (“Colpo di fulmine)”.

Nella giornata odierna, in conferenza stampa l’annuncio ufficiale sull’Eurovision, ma la risposta della cantante lucana dovrebbe essere scontata.

La classifica finale

Angelina Mango – La noia Geolier- I ‘p me tu p’te Annalisa- Sinceramente Ghali- Casa Mia Irama – Tu no Mahmood – Tuta gold Loredana Bertè – Pazza Il Volo – Capolavoro Alessandra Amoroso – Fino a qui Alfa – Vai! Gazzelle – Tutto qui Il Tre – Fragili Diodato – Ti muovi Emma – Apnea Fiorella Mannoia – Mariposa The Kolors – Un ragazzo, una ragazza Mr. Rain – Due altalene Santi Francesi – L’amore in bocca Negramaro – Ricominciamo tutto Dargen D’Amico – Onda alta Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita BigMama – La rabbia non ti basta Rose Villain – Click boom! Clara – Diamanti grezzi Renga e Nek – Pazzo di te Maninni – Spettacolare La Sad – Autodistruttivo Bnkr44 – Governo punk Sangiovanni – Finiscimi Fred De Palma- Il cielo non ci vuole

Premi collaterali

Premio della critica Mia Martini : Loredana Bertè

: Loredana Bertè Premio Sala stampa Lucio Dalla: Angelina Mango

Angelina Mango Premio per il miglior testo Sergio Bardotti : Fiorella Mannoia

: Fiorella Mannoia Premio per la miglior musica Giancarlo Bigazzi: Angelina Mango

