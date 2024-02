Ufficiale: Angelina Mango rappresenterà l’Italia all’Eurovision 2024

L’annuncio è arrivato in conferenza stampa alla fine del Festival di Sanremo. Non che ci fossero dubbi, ma ogni rito vuole la sua ufficialità: Angelina Mango ha detto sì: sarà lei a rappresentare l’Italia nella finale dell’Eurovision Song Contest il prossimo 11 Maggio a Malmö in Svezia col brano “La noia”.

L’Italia torna a farsi rappresentare da una donna 8 anni dopo Francesca Michielin: è la quarta dal ritorno in concorso ma la prima vincitrice del Festival: nel 2012 Nina Zilli fu scelta internamente fra i cantanti del Festival, nel 2014 Emma fu una scelta Rai fuori da Sanremo e nel 2016 la Michielin raccolse l’invito della Rai dopo la rinuncia degli Stadio vincitori del Festival.

Per la prima volta, l’Italia sarà rappresentata da una etichetta indipendente, la Tarma Records, vera trionfatrice di un Sanremo dove la Warner ha piazzato quattro brani ai primi 5 posti mancando la vittoria e 5 brani nei primi 7.

