Eurovision 2024, non solo Angelina Mango: le scelte di Israele, Lettonia e Finlandia. Il punto

Mentre l’Italia incoronava Angelina Mango vincitrice di Sanremo e poi prossima rappresentante dell’Italia all’Eurovision 2024 col brano “La noia”, in altri Paesi d’Europa andavano in scena le finali nazionali per l’Eurovision. Interessante la scelta della Finlandia dove vince il sound elettronico anni 90 di Windows95Man con “No rules”: quasi certamente l’artista sarà costretto a cambiare nome d’arte, visto che Windows è un marchio registrato ed è quindi vietato.

In Lettonia vince invece Dons, metà lettone e metà bielorusso col brano “Hollow” e una carrierà già quasi ventennale alle spalle. Il talent show di Israele per incoronare il rappresentante per Malmö è stato invece vinto da Eden Golan, origini ucraine ma a lungo vissuta in Russia, dove ha anche preso parte alla versione locale di The Voice. Una scelta che sta già facendo discutere.

PRIMA SEMIFINALE- Martedì 7 Maggio

Prima metà

Ucraina – alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria

Cipro – Silia Kapsis – “Liar”

Polonia

Serbia

Lituania

Croazia

Irlanda – Bambie Thug – “Doomsday blue“

Seconda metà

Slovenia – Raiven – “Veronika“

Islanda

Finlandia- Windows95Man- “No rules”

Portogallo

Lussemburgo – Tali – “Fighter“

Australia

Azerbaigian

Moldavia

Trasmetterano e voteranno anche:

Svezia

Germania

Regno Unito – Olly Alexander

SECONDA SEMIFINALE- Giovedì 9 Maggio

Prima metà

Austria – Kaleen – “We will rave”

Malta – Sarah Bonnici- “Loop“

Svizzera

Grecia – Marina Satti- “Zari”

Cechia – Aiko – “Pedestal“

Albania – Besa – “Zemrën n’dorë“

Danimarca

Armenia

Seconda metà

Israele- Eden Golan

Estonia

Georgia – Nutsa Buzaladze

Paesi Bassi – Joost Klein

Norvegia- Gåte -“Ulveham”

Lettonia- Dons- “Hollow”

San Marino

Belgio – Mustii

Trasmetterano e voteranno anche:

