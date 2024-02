“Best year of my life”, Alessandra Mele celebra il suo anno super (senza l’Italia)

Come già lo scorso anno Rosa Linn, anche Alessandra Mele celebra in musica il suo anno straordinario, che l’ha portata dalla provincia ligure alla vittoria nel Melodi Grand Prix norvegese – passando da quella di The Voice of Norway- sino al quarto posto all’Eurovision 2023 con “Queen of kings“, premiata anche con tre dischi d’oro ed uno di platino. E uscita che con una versione in italiano.

“Best year of my life” è dunque il suo nuovo singolo, uscito proprio in queste ore, una ballad nella quale celebra l’anno eccezionale che ha vissuto. E mentre lavora al primo album, non si può mancare di sottolineare come – lo ha fatto lei stessa – il Festival di Sanremo si sia dimenticato di invitare una figlia di quella stessa terra, ovvero la Liguria. E dire che la Regione stava persino pensando di celebrarla a dovere. Cosa che poi non è successa. Nemmeno questa.

Mi piace: Mi piace Caricamento...