The Voice Senior riparte col botto: dentro Mario Rosini e “la voce maschile” di Haiducii

Per la serie: a volte ritornano, The Voice Senior edizione numero 4 riparte subito col botto. La tradizione di regalare nuova visibilità ad artisti con una solida carriera alle spalle prosegue. Il primo è nientemeno che Mario Rosini, secondo classificato nel Festival a girone unico del 2004 con “Sei la vita mia” dietro Marco Masini. Una edizione quella, senza etichette discografiche major (tranne la Universal che infatti ha vinto) e che regalò per la seconda volta il podio ad un artista jazz (l’anno prima fu terzo Sergio Cammariere)

Prima e unica edizione con due artisti di Gioia del Colle, quell’anno era in gara anche Danny Losito., Rosini è poi sparito dai radar mainstream, ma ha continuato a cantare: ha partecipato ad X Factor Romania. Oggi sessantunenne, Rosini ha scelto di proporsi con “Ritornerai” di Bruno Lauzi: per lui quattro sì, poi la scelta di Arisa con cui ha duettato in “Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi” di Lucio Battisti.

Ma non è l’unico nome di un certo rilievo comparso in gara. Vittorio Centrone, pugliese residente a Roma, 60 anni, detto “Lemuri il visionario” ha ricevuto quattro sì per la sua esibizione sulle note di “Heroes” di David Bowie. Si tratta del cantante che ha inciso i cori della cover di “Dragostea din tei” che nel 2004 realizzò la rumena Haiducii. (nessuno che ricordi che la versione originale era dei moldavi O-Zone). La quale poi è comparsa in scena per duettare con lui. Ha scelto poi Loredana Bertè.

Sul palco poi anche un duo (Grottoli & Vaschetti) autore di numerose canzoni dello Zecchino d’Oro nonchè della sigla de “La prova del cuoco” condotto sempre da Antonella Clerici: sulle note de “La canzone intelligente” di Cochi e Renato hanno scelto Clementino.

