Top of The Charts: quaterna di protagonisti made in Usa, fra loro Noah Kahan

La classifica è dominata da Noah Kahan, 21 Savage, Kanye West, Ty Dolla $ign e Ariana Grande



SINGOLI:Lej- Don Xhoni & Dhurata Dora

ALBUM: 1618- Mc Kresha & Lyrical Son



SINGOLI: My Bad- Sirusho

ALBUM: american dream- 21 Savage



SINGOLI:Unwritten- Natasha Bedingfield

ALBUM: Concerto di Capodanno 2024- Orchestra filarmonica di Vienna/Christian Tielemann



SINGOLI: Bilmək Olmaz- Aygun Kazimova

ALBUM:Utopia-Travis Scott



SINGOLI Fiandre:Stick season- Noah Kahan

SINGOLI Vallonia: Ceux qu’on était- Pierre Garnier & Star Academy

RADIO Germanofona:Angry- The Rolling Stones

ALBUM Fiandre: Vultures 1 – Kanye West, Ty Dolla $ign

ALBUM Vallonia: Ad vitam æternam- Booba



SINGOLI:Italodisco-The Kolors

ALBUM: luvcore- Mary Gu



SINGOLI:Overdrive- Ofenbach ft Norma Jean Martine

ALBUM: 2093-Yeat



SINGOLI: Beautiful thing- Benson Boone

ALBUM: Planeta Opic-Viktor Sheen



SINGOLI:Greedy-Tate McRae

ALBUM: 1111-Toquel



SINGOLI nazionali:Slatke suze, gorka ljubav- Vatra

SINGOLI internazionali: Overdrive- Ofenbach ft Norma Jean Martine

ALBUM nazionali: 25 Greatest Hits- Zdravko Colic

ALBUM internazionali: Saviors- Green Day



SINGOLI: 555- Gilli &Kesi

ALBUM: Mellem Himmel & Jord – Gibs



SINGOLI:Houdini-Dua Lipa

ALBUM: luvcore- Mary Gu



SINGOLI:Ruoska- Käärijä, Erika Vikman

ALBUM:Vultures 1 – Kanye West, Ty Dolla $ign



SINGOLI: Peit génie – Jungeli

ALBUM: Chambre 140-PLK



SINGOLI: One night standFinch x Katja Krasavice x Luca-Dante Spadafora feat. Niklas Dee

ALBUM: Vom rand der zeit – Olli Schulz



SINGOLI: Stick season- Noah Kahan

ALBUM:Stick season- Noah Kahan



SINGOLI nazionali:Allou- Toquel, Lila, Beyond

SINGOLI internazionali: redrum-21 Savage

ALBUM: Reputation- Taylor Swift



SINGOLI: Stick season- Noah Kahan

ALBUM:Stick season- Noah Kahan



SINGOLI:Carnival- Kanye West & Ty Dolla $ign

ALBUM:Vultures 1- Kanye West & Ty Dolla $ign



SINGOLI nazionali: Tsukhaks ubukhah- Eden Hason

SINGOLI internazionali: Yes, and?- Ariana Grande

ALBUM: american dream- 21 Savage



SINGOLI: Tuta gold- Mahmood

ALBUM: Sanremo 2024 – Interpreti Vari



SINGOLI: Yes, and?- Ariana Grande

ALBUM:luvcore- Mary Gu



SINGOLI: Lukteik- Silvester Belt

ALBUM: Vultures 1- Kanye West & Ty Dolla $ign



SINGOLI:Houdini-Dua Lipa

ALBUM:Héritage- Dadju & Tayc



SINGOLI: Spicy Margherita- Jason Derulo & Michela Bublè

ALBUM:1618- Mc Kresha & Lyrical Son



SINGOLI nazionali: Humans- Vikkstar & Shaun Farrugia

SINGOLI internazionali:Yes, and? – Ariana Grande

ALBUM: Vultures 1- Kanye West & Ty Dolla $ign



SINGOLI:Trivia 起 : Just Dance- BTS

ALBUM: 2093-yeat



SINGOLI: Beautiful things- Benson Boone

ALBUM: Vultures 1- Kanye West & Ty Dolla $ign



SINGOLI:Stick season- Noah Kahan

ALBUM:Vultures 1- Kanye West & Ty Dolla $ign



SINGOLI:Stumblin’ in- Cyril

ALBUM: All day fresh -Asster



SINGOLI:Tata- Slow J

ALBUM: Afrofado- Slow J



SINGOLI nazionali: Paharul sus – Nicole Cherry ft Puya

SINGOLI internazionali: Water-Tyla

ALBUM:2093-Yeat



SINGOLI: This is the live – Sarah De Warren & Charming Horses & Hanno

ALBUM: luvcore- Mary Gu



RADIO:Lil boo thing- Paul Russell



SINGOLI nazionali: Rosalia -Jala Brat & Buba Corelli

SINGOLI internazionali:Overdrive- Ofenbach ft Norma Jean Martine

ALBUM: Goat Season (Part One) – EP- Jala Brat & Buba Corelli



SINGOLI:Sunset – Separ, Jeey Lee & PTK

ALBUM: Flowdemort- Separ



SINGOLI nazionali: Hej, muzikanti – Vlado Kreslin, Masayah, Donna M, Ajdina

SINGOLI internazionali: My sweet baby – Paloma Faith

ALBUM:Goat Season (Part One) – EP- Jala Brat & Buba Corelli



SINGOLI: La ultima- Quevedo

ALBUM: Operacion Triunfo 2023 Lo Mejor- Interpreti Vari



SINGOLI:Lean & Sprite-Owen & Asme

ALBUM:Fot those who believed – Ant Wan



SINGOLI: Beautiful thing – Benson Boone

ALBUM: Am Endi wird alles guet- L Loko / Drini



SINGOLI:Yakiskli – Kofn X Singe

ALBUM: Kara Konular-Can Bonomo

SINGOLI:Theresa & Maria- alyona alyona & Jerry Heil

ALBUM:2093-Yeat



SINGOLI:Úgy hiszem – Pogány Induló

ALBUM: Vagy mindent vagy semmit- Pogány Induló

Mi piace: Mi piace Caricamento...