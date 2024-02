Road to Eurovision 2024: le scelte di Danimarca, Estonia, Germania, Lituania e Moldavia

Grande fine settimana di selezioni per l‘Eurovision Song Contest 2024. Si agggiungono altre 5 canzoni al lotto, che ormai sta per completare la lineup.

La Germania ha celebrato l’ultima finale nazionale sotto la gestione di Ard: con un esito a sorpresa ha vinto Isaak Guderian con “Always on the run”, un brano che non sembra in grado di schiodare la tv teutonica dai bassifondi. La Danimarca invece col suo Dansk MGP racconterà la storia di Saba Lykke Oehlenschlæger, origini etiopi, cresciuta in Danimarca dalla famiglia adottiva: sarà in Svezia con “Sand”.

Grande ritorno per la Moldavia la cui selezione è vinta da Natalia Barbu con “In the middle”: la cantante aveva già rappresentato la Moldavia nel 2007 con “Fight”: dopo qualche anno di silenzio è tornata di recente alla musica e ora ha vinto il concorso che la riporta nella manifestazione. In Lituania ha vinto l’attuale primo in classifica, ovvero Silvester Belt, con “Luktelk”, canzone scritta (a dire il vero un po’ con la mano sinistra…) dall’altra grande regina delle charts, Jessika Shy.

Infine, ci sarà divertirsi con l’Estonia, con i campioni di vendita 5miinust & Puuluup e la loro surreale “(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi” (ovvero: “Noi (davvero) non sappiamo nulla di (questi) farmaci”).

PRIMA SEMIFINALE- Martedì 7 Maggio

Prima metà

Ucraina – alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria (lingua: ucraino)

Cipro – Silia Kapsis – “Liar” (lingua: inglese)

Polonia

Serbia

Lituania- Silvester Belt- Luktelk (lingua: lituano)

Croazia

Irlanda – Bambie Thug – “Doomsday blue“ (lingua: inglese)

Seconda metà

Trasmetterano e voteranno anche:

Svezia

Germania- Isaak – “Always on the run” (lingua: inglese)

Regno Unito – Olly Alexander- “Dizzy” (lingua: inglese)

SECONDA SEMIFINALE- Giovedì 9 Maggio

Prima metà

Austria – Kaleen – “We will rave” (lingua: inglese)

Malta – Sarah Bonnici- “Loop“ (lingua: inglese)

Svizzera

Grecia – Marina Satti- “Zari”

Cechia – Aiko – “Pedestal“ (lingua: inglese)

Albania – Besa – “Zemrën n’dorë“(lingua: albanese)

Danimarca- Saba- “Sand” (lingua: inglese)

Armenia

Seconda metà

Trasmetterano e voteranno anche:

