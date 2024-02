“Cara mia”, il nuovo banger di Blanka

Torna con un nuovo singolo Blanka Stajkow, la cantante e modella polacca protagonista all’Eurovision 2023 con “Solo”. Anno super per la giovane interprete, vincitrice del disco di diamante in patria nonostante il diciannovesimo posto e poi disco d’oro con l’altro singolo “Rodeo”. Avevamo già parlato di “Boys like toys” uscito in estate e arrivato nelle radio italiane, ma ora ecco “Cara mia” , un altro banger non male.

Il titolo in italiano nasconde un brano in inglese ma non si puà non non notare la connessione col nostro Paese che continua: solo il mese scorso infatti l’abbiamo vista quale protagonista femminile del video di “Un ragazzo, una ragazza” dei The Kolors in gara a Sanremo.

