Eurovision 2024, i Megara con “11:11” vincono Una Voce per San Marino e volano a Malmö

Loredana Bertè non andrà all’Eurovision Song Contest 2024. A rappresentare San Marino a Malmö nella seconda semifinale del 9 Maggio (quando voterà l’Italia) saranno gli spagnoli Megara, vincitori di “Una voce per San Marino” con il brano “11:11”. La cantante calabrese è arrivata seconda davanti ai marchigiani La Rua e per chi si sorprende del risultato va ricordato come lo scopo del concorso, quello vero, sia riempire gli alberghi del Titano, visto che organizza la segreteria di Stato al Turismo insieme a Media Evolution e non San Marino RTV che trasmette soltanto.

Più funzionale – e forse anche più eurovisiva- la vittoria di un gruppo poco noto in Italia ed emergente per continuare ad attrarre emergenti da tutto il Mondo. A votare è stata una giuria al Teatro di Dogana, sede dello show, presieduta dal compositore e produttore bolognese Celso Valli e composta da: Clarissa Martinelli, speaker di Radio Bruno; Anna Bischi, fondatrice del “Premio Pigro” e moglie di Ivan Graziani; Steve Lyon, produttore discografico britannico e John Vignola, giornalista e critico musicale.

La classifica finale

Megara – “11:11” Loredana Bertè – “Pazza” La Rua – “Governo del cuore“ Aimie Atkinson – “A dare for love” Booom! – “Dance like this” Marcella Bella – “Chi siamo davvero“ Dana Gillespie – “The last polar bear“ Xgiove – “Nostalgia” Mate – “Big mama” Jalisse – “Il paradiso è qui” Masala e Foresta – “Paranoia” Daudia – “With you” Aaron Sibley – “Human” Wlady con Corona & Ice MC e DJ Jad – “Questa volta” Kida – “Invincibile” DEZ – “Freedom” Pago – “Il protagonista”

Gli altri premi assegnati

Premio della Critica, assegnato dalla Sala Stampa: Loredana Bertè – “Pazza”

– “Pazza” Premio “Ludovico Di Meo” al miglior emergente: Megara – “11:11”

– “11:11” Premio speciale “Febal Radio San Marino” per il brano più radiofonico: La Rua – “Governo del cuore“

– “Governo del cuore“ Premio “San Marino Outlet Experience” per il miglior look: Jalisse

Premio “OGAE Italy”: Loredana Bertè – “Pazza”

Nota a margine. Questo sito e chi lo gestisce è da sempre amico di San Marino RTV e ne sostiene la partecipazione. Al di là del risultato finale – i Megara sono comunque una band dignitosissima, quarta lo scorso anno al Benidorm Fest, il concorso nazionale spagnolo e tutta la performance è molto eurovisiva – non si può non rimarcare la pessima conduzione di Fabrizio Biggio e Melissa Greta Marchetto, che – soprattutto il primo – non hanno perso l’occasione per buttarla “in vacca” squalificando un concorso che invece ha trovato la formula per andare avanti a lungo.

Uno show lunghissimo, che ha sforato di oltre un’ora sulla scaletta, gestito malissimo dai conduttori: non hanno nemmeno riconosciuto il capodelegazione di San Marino in sala Alessandro Capicchioni, rivolgendosi a lui con “lei chi è”, a testimonianza della scarsa conoscenza della macchina eurovisiva. E del resto l’Eurovision Story che avevano condotto prima dell’edizione 2022, le cui puntate sono ancora su Rai Play la dicono lunga su come vedono l’Eurovision: due conduttori inadeguati e irrispettosi, per uno show che meriterebbe di meglio.

