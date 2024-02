Top of the Charts: comandano Ariana Grande e Kanye West & Ty Dolla $ign

Ariana Grande è la protagonista nella classifica dei singoli, mentre Kanye West & Ty Dolla $ign domina i singoli



SINGOLI:Lej- Don Xhoni & Dhurata Dora

ALBUM: 1618- Mc Kresha & Lyrical Son



SINGOLI: Zvoj-Macan

ALBUM: Vultures 1- Kanye West & Ty Dolla $ign



SINGOLI:Beautiful thing- Benson Boone

ALBUM: Vultures 1- Kanye West & Ty Dolla $ign



SINGOLI: Zülmətəm- Röya

ALBUM:Yingyang – YAP



SINGOLI Fiandre:Stick season- Noah Kahan

SINGOLI Vallonia: Ceux qu’on était- Pierre Garnier & Star Academy

RADIO Germanofona:Turn The Lights Back On- Billy Joel

ALBUM Fiandre: Vultures 1 – Kanye West, Ty Dolla $ign

ALBUM Vallonia: Ad vitam æternam- Booba



SINGOLI:Italodisco-The Kolors

ALBUM: All The Best vol. 1- Bi-2



SINGOLI:Overdrive- Ofenbach ft Norma Jean Martine

ALBUM: Unreleased- MBT



SINGOLI: Beautiful thing- Benson Boone

ALBUM: Vultures 1- Kanye West & Ty Dolla $ign



SINGOLI:Greedy-Tate McRae

ALBUM:Grande – Rack



SINGOLI nazionali:Slatke suze, gorka ljubav- Vatra

SINGOLI internazionali: Overdrive- Ofenbach ft Norma Jean Martine

ALBUM nazionali: Za Šaku Ljubavi- Mladen Grdovic

ALBUM internazionali:…And Justice For All- Metallica



SINGOLI: Alt det -Thor Farlov ft Noah Carter

ALBUM: Vultures 1- Kanye West & Ty Dolla $ign



SINGOLI:(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi – 5 Miinust & Puuluup

ALBUM: Vultures 1- Kanye West & Ty Dolla $ign



SINGOLI:Ruoska- Käärijä, Erika Vikman

ALBUM:Hyvikset ja pahikset-Kuumaa



SINGOLI: Ceux qu’on était- Pierre Garnier & Star Academy

ALBUM:Ad vitam æternam- Booba



SINGOLI:Libe mich- Ayliva

ALBUM: Vultures 1- Kanye West & Ty Dolla $ign



SINGOLI: Stick season- Noah Kahan

ALBUM:Stick season- Noah Kahan



SINGOLI nazionali:Success Freestyle- Toquel, Ioannis

SINGOLI internazionali: redrum-21 Savage

ALBUM: Reputation- Taylor Swift



SINGOLI: Stick season- Noah Kahan

ALBUM:Stick season- Noah Kahan



SINGOLI:Bossed up-Izleifur

ALBUM:Þetta er Izleifur- Izleifur



SINGOLI nazionali: Tsukhaks ubukhah- Eden Hason

SINGOLI internazionali: I can’t stop loving you – Ray Charles

ALBUM: Vultures 1- Kanye West & Ty Dolla $ign



SINGOLI: Tuta gold- Mahmood

ALBUM: Nei letti degli altri- Mahmood



SINGOLI: Yes, and?- Ariana Grande

ALBUM:Vultures 1- Kanye West & Ty Dolla $ign



SINGOLI: Lukteik- Silvester Belt

ALBUM: Pasaka. Jessika Shy



SINGOLI:Houdini-Dua Lipa

ALBUM:Vultures 1- Kanye West & Ty Dolla $ign



SINGOLI: Dance alone – Sia & Kylie

ALBUM:Goat Season (Part One) – EP- Jala Brat & Buba Corelli



SINGOLI nazionali: Time files – Red Electric

SINGOLI internazionali:Yes, and? – Ariana Grande

ALBUM: Vultures 1- Kanye West & Ty Dolla $ign



SINGOLI:Amathole-Joezi & Lizwi

ALBUM: NARRATIVE- Miyagi & Endshpil



SINGOLI: Beautiful things- Benson Boone

ALBUM: Vultures 1- Kanye West & Ty Dolla $ign



SINGOLI: Stick season- Noah Kahan

ALBUM:Vultures 1- Kanye West & Ty Dolla $ign



SINGOLI:Stumblin’ in- Cyril

ALBUM: Vultures 1- Kanye West & Ty Dolla $ign



SINGOLI:Tata- Slow J

ALBUM: Afrofado- Slow J



SINGOLI nazionali: Taramul Interzis- The Urs

SINGOLI internazionali: Water-Tyla

ALBUM:Vultures 1- Kanye West & Ty Dolla $ign



SINGOLI: Us – Gamuel Sori & Lovespeake

ALBUM:NARRATIVE- Miyagi & Endshpil



RADIO:Yes, and?- Ariana Grande



SINGOLI nazionali: Rosalia -Jala Brat & Buba Corelli

SINGOLI internazionali:Overdrive- Ofenbach ft Norma Jean Martine

ALBUM: Goat Season (Part One) – EP- Jala Brat & Buba Corelli



SINGOLI:Sunset – Separ, Jeey Lee & PTK

ALBUM: Vultures 1- Kanye West & Ty Dolla $ign



SINGOLI nazionali: Mag – Parvani Violet

SINGOLI internazionali:Yes, and?- Ariana Grande

ALBUM:Goat Season (Part One) – EP- Jala Brat & Buba Corelli



SINGOLI: La ultima- Quevedo

ALBUM: Operacion Triunfo 2023 Lo Mejor- Interpreti Vari



SINGOLI:Unga & Fria – Frøken Snusk

ALBUM:For those who believed – Ant Wan



SINGOLI: Beautiful thing- Benson Boone

ALBUM: Vultures 1- Kanye West & Ty Dolla $ign



SINGOLI:Yakiskli – Kofn X Singe

ALBUM: With You – Twice

SINGOLI:Theresa & Maria- alyona alyona & Jerry Heil

ALBUM:2093-Yeat



SINGOLI:Úgy hiszem – Pogány Induló

ALBUM: Angyalok és emberek-Ossian

