Musicultura 2024, l’elenco dei 60 selezionati per le audizioni live

Nomi interessanti fra i 60 nomi selezionati per le audizioni live di Musicultura 2024. Come è noto, 5 di questi sono stati scelti attraverso il concorso Musicultura Première, mentre gli altri sono stati scelti dal comitato artistico e di garanzia. I cinque selezionati dal pubblico sono Anna Castiglia (Catania), Eda Marì (San Lucido), mmara (Milano), Poetica da Combattimento (Ascea), Went (Bari).

Degli altri, ci sono alcuni nomi noti. Francesco Faggi già vincitore di Italia’s Got Talenti; Donato Santoianni (ex Ti Lascio Una Canzone), Valentina Tioli (ex X Factor), Serepocaiontas (già vista a Viva Radio 2 e Sanremo Giovani), Eda Marì (X Factor), i Velia, già più volte nelle nostre pagine e il produttore Cordio.

I 60 selezionati

/handlogic (Firenze); Aigì (Tropea); Alec Temple (Cremona); Alessandra Bosco (Milano); Alessio Alì (Gioiosa Ionica); Andrea Di Donna (Roma); Anna Castiglia (Catania); Ardo (Vasto); Belfiore (Ravanusa); Bianca Frau (Sassari); Boetti (Roma); CORDIO (Catania); dada sutra (Milano); De.Stradis (Bologna); DELVENTO (Messina); Dena Barrett (Viareggio); Eda Marì (San Lucido); Edel (Roma); Eugenio Sournia (Livorno); FALCE (Cumiana); feeda (Sala Consilina); fil (Torino); Francesco Faggi (Forlì); gaberlover (Palermo), Glas (Catanzaro); Helle (Bologna); Heren Wolf (Montemiletto); Il Generatore di Tensione (Bologna); Irene Buselli (Genova); Lou Tapage (Cuneo); Malamore (Lecce); Marco Boccuto (Monza); Marilena Anzini (Busto Arsizio); Marta Frigo (Milano); Michelangelo Martin (Potenza Picena); Minimo Vitale (Aosta); mmara (Milano); MonnaElisa (Forlì); My Girl Is Retro (Perugia); Nico Arezzo (Bologna); Nicole Bullet (Palermo); Nyco Ferrari (Milano); Ormai (Cantù); Pit (Segrate); Poetica da Combattimento (Ascea); PORCE (Carugate); Roncea (Vezza d’Alba); Rossana De Pace (Mottola); Sandro Barosi (Cremona); Santoianni (Vigevano); Serepocaiontas (Latina); The Snookers (Morbegno); Tina Platone (Mirandola); Tommi Scerd (Genova); unadasola (Pietrasanta); Valentina Tioli (Modena); Velia (Roma); VERI (Pesaro); Viola Violi (Grosseto); Went (Bari). Le audizioni I convocati alle Audizioni Live, tutti autori e autrici delle loro canzoni, si esibiranno sei alla volta, rigorosamente dal vivo sul palco del Teatro Lauro Rossi di Macerata, nel corso di dieci serate di spettacolo aperte liberamente al pubblico, in programma continuativamente dal 1 al 10 marzo con inizio alle ore 21 e la domenica alle ore 17. Le dirette streaming sui social di Musicultura permetteranno di seguire anche da casa la qualità della kermesse musicale. Da segnalare anche la presenza di Rai Italia, con i suoi 120 milioni di spettatori disseminati nei cinque continenti, che seguirà le Audizioni Live con servizi e approfondimenti dedicati. Durante le Audizioni Live, ogni sera gli spettatori eleggeranno l’artista preferito, al quale andrà il Premio Banca Macerata. In palio ovviamente i 16 posti per le semifinali, propedeutici poi agli otto che si giocheranno la vittoria il prossimo giugno all’arena Sferisterio di Macerata.

