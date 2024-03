Airplay e download: fra Dua Lipa e Teddy Swims spunta Mahmood

Teddy Swims passa da Youtube ai vertici delle charts, ma c’è qualche soddisfazione anche per l?Italia

I 10 SINGOLI PIU’ SUONATI IN EUROPA

1.Houdini- Dua Lipa 🇬🇧

2.Lose control-Teddy Swims 🇺🇸

3.Greedy-Tate McRae 🇨🇦

4.Overdrive- Ofenbach ft Norma Jean Martine 🇫🇷 🇺🇸

5.Strangers – Kenya Grace 🇬🇧

6.Yes, and? – Ariana Grande 🇺🇸

7.Gimme love – Sia 🇦🇺

8.Selfish-Justin Timberlake 🇺🇸

9.Is it love-Loreen 🇸🇪

10.Whatever- Kygo & Ava Max 🇳🇴 🇺🇸

I 10 SINGOLI EUROPEI PIU’ SUONATI

1.Houdini- Dua Lipa 🇬🇧

2.Overdrive- Ofenbach ft Norma Jean Martine 🇫🇷 🇺🇸

3.Strangers – Kenya Grace 🇬🇧

4.Is it love-Loreen 🇸🇪

5.Whatever- Kygo & Ava Max 🇳🇴 🇺🇸

6.When we were young – David Guetta & Kim Petras 🇫🇷 🇩🇪

7.Head down-Lost Frequencies ft Bastille 🇧🇪 🇬🇧

8.Alibi- Ella Henderson & Rudimental 🇬🇧

9.Body moving- Eliza Rose & Calvin Harris 🇬🇧

10. On my love- Zara Larsson & David Guetta 🇸🇪 🇫🇷

I 10 SINGOLI PIU’ VENDUTI IN EUROPA

1.Lose control- Teddy Swims 🇺🇸

2.Greedy-Tate McRae 🇨🇦

3.Houdini- Dua Lipa 🇬🇧

4.Beautiful thing – Benson Boone 🇺🇸

5.Overdrive- Ofenbach ft Noram Jean Martine 🇫🇷 🇺🇸

6.Yes, and? – Ariana Grande 🇺🇸

7.Texas Hold’em- Beyoncé 🇺🇸

8.The sound of silence- Disturbed 🇺🇸

9.Prada- Casso, Raye & D Block Europe 🇬🇧

10.Strumblin’in- Cyril 🇺🇸

I 10 SINGOLI EUROPEI PIU’ VENDUTI

1.Houdini- Dua Lipa 🇬🇧

2.Overdrive- Ofenbach ft Noram Jean Martine 🇫🇷 🇺🇸

3.Prada- Casso, Raye & D Block Europe 🇬🇧

4.Strangers- Kenya Grace 🇬🇧

5.Unwritten-Natasha Bedingfield 🇬🇧

5.Training Season – Dua Lipa 🇬🇧

6.Ceux qu’on etait- Star Academy & Pierre Garnier 🇫🇷

7.Si no estas- Inigo Quintero 🇪🇸

8.Murder on the dancefloor- Sophie Ellis Bextor 🇬🇧

9.Tuta Gold- Mahmood – Mahmood 🇮🇹

10.Petit genie -Jungeli, Imes Es & Alonzo ft Abou de Being & Lossa 🇫🇷

